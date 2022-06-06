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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 05:58
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Губернатор раскрыл подробности миномётного обстрела села в Курской области

Губернатор Курской области сообщил об отсутствии пострадавших после обстрела села

В результате утреннего миномётного обстрела приграничного посёлка Тёткино Курской области раненых и погибших нет, однако повреждения получили жилые дома, автомобили и сахарный завод. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сообщаю подробности об утреннем миномётном обстреле посёлка Тёткино. Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения", — написал он.

По словам губернатора, сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Крышу здания в результате удара сбило, а стёкла оказались полностью выбиты. Также сгорел автомобиль. Вместе с тем есть повреждения и на территории местного сахарного завода.

  • Мост в посёлке Тёткино, по которому наносился основной удар. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Мост в посёлке Тёткино, по которому наносился основной удар. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Жилой дом в посёлке Тёткино после обстрела. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Жилой дом в посёлке Тёткино после обстрела. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Пожарная машина возле жилого дома в посёлке Тёткино, где произошёл обстрел. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Пожарная машина возле жилого дома в посёлке Тёткино, где произошёл обстрел. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Сгоревшая машина после обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Сгоревшая машина после обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Результат обстрела в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Мост в посёлке Тёткино, по которому наносился основной удар. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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Губернатор Курской области сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной
Губернатор Курской области сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной

А ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ села в Курской области пострадал учитель местной школы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

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Telegram / Роман Старовойт

Евгения Колесникова
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