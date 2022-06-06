Губернатор раскрыл подробности миномётного обстрела села в Курской области

В результате утреннего миномётного обстрела приграничного посёлка Тёткино Курской области раненых и погибших нет, однако повреждения получили жилые дома, автомобили и сахарный завод. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сообщаю подробности об утреннем миномётном обстреле посёлка Тёткино. Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения", — написал он.

По словам губернатора, сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Крышу здания в результате удара сбило, а стёкла оказались полностью выбиты. Также сгорел автомобиль. Вместе с тем есть повреждения и на территории местного сахарного завода.















