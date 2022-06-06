Боевики "Азова" заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах

Представители полка "Азов" должны были заранее занимать огневые позиции в населённых пунктах. Об этом стало известно благодаря найденной в Мариуполе секретной документации, сообщает РИА "Новости".

"Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населённые пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности", — говорится на странице одного документа под номером 1/16 с кодовым наименованием "Шторм".

Укрытием для бойцов, указывается в секретном оперативном плане полка, могут стать лишь здания в ближайших населённых пунктах к их позициям, также им предписывалось занимать блиндажи и окопы. Данные бумаги были найдены на базе нацбатальона, располагавшейся недалеко от школы № 61 в Мариуполе. Документы составлены полностью на украинском языке, предположительно, их кодовое название "Школа". Найденный план раскрывает алгоритм действий "Азова" против ДНР на северо-восточном направлении Мариуполя и в его пригородах.