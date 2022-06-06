ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 05:38

Боевики "Азова" заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах

РИА "Новости": Полк "Азов" заранее готовился занимать огневые позиции в жилых домах

Представители полка "Азов" должны были заранее занимать огневые позиции в населённых пунктах. Об этом стало известно благодаря найденной в Мариуполе секретной документации, сообщает РИА "Новости".

"Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населённые пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности", — говорится на странице одного документа под номером 1/16 с кодовым наименованием "Шторм".

Укрытием для бойцов, указывается в секретном оперативном плане полка, могут стать лишь здания в ближайших населённых пунктах к их позициям, также им предписывалось занимать блиндажи и окопы. Данные бумаги были найдены на базе нацбатальона, располагавшейся недалеко от школы № 61 в Мариуполе. Документы составлены полностью на украинском языке, предположительно, их кодовое название "Школа". Найденный план раскрывает алгоритм действий "Азова" против ДНР на северо-восточном направлении Мариуполя и в его пригородах.

Американцы высмеяли попытки азовцев откреститься от нацизма
Американцы высмеяли попытки азовцев откреститься от нацизма

Ранее Лайф сообщал, что полк "Азов" признал поддержку России со стороны большинства мариупольцев. Об этом также говорилось в найденном плане подготовки к боевым действиям в городе и его пригородах.

BannerImage

Кадр из видео телеграм-канала Народная милиция ДНР

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar