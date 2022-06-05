Российские РЭБ массово блокируют сигналы от украинских дронов в Донбассе

Тактика украинской армии перестала быть эффективной, пишет Pucará Defensa. По данным издания, раньше украинские военные действовали небольшими группами из кадровиков, проводивших спешные бои и рассчитывавших на достаточное количество качественного снаряжения и беспилотников. Последние нужны для организации засад и наведения артиллерии.



Теперь же из-за сокращения личного состава и бронетехники ВСУ сильно потеряли в манёвренности. Да и беспилотники слегка подкачали, намекает издание.

"ВСУ в значительной степени полагаются на БПЛА для ведения тактической разведки, особенно в Донбассе (где поле боя слишком далеко для наблюдения средствами НАТО в реальном времени). Теперь ситуация изменилась и требует неотложных решений: украинские военные жалуются на массовое развёртывание ВС РФ средств РЭБ", — пишет Pucará Defensa.