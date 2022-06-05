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Опубликовано 5 июня 2022, 15:31
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Российские РЭБ массово блокируют сигналы от украинских дронов в Донбассе

Pucará: ВСУ жалуются на бесполезность дронов из-за блокировки сигналов российскими РЭБ

Тактика украинской армии перестала быть эффективной, пишет Pucará Defensa. По данным издания, раньше украинские военные действовали небольшими группами из кадровиков, проводивших спешные бои и рассчитывавших на достаточное количество качественного снаряжения и беспилотников. Последние нужны для организации засад и наведения артиллерии.

Теперь же из-за сокращения личного состава и бронетехники ВСУ сильно потеряли в манёвренности. Да и беспилотники слегка подкачали, намекает издание.

"ВСУ в значительной степени полагаются на БПЛА для ведения тактической разведки, особенно в Донбассе (где поле боя слишком далеко для наблюдения средствами НАТО в реальном времени). Теперь ситуация изменилась и требует неотложных решений: украинские военные жалуются на массовое развёртывание ВС РФ средств РЭБ", — пишет Pucará Defensa.

Российские средства радиоэлектронной борьбы блокируют передачу сигналов, поэтому украинские беспилотники просто не могут отображать картинку в реальном времени и ими становится невозможно управлять, поясняют аналитики.

В России придумали, как защитить беспилотники от РЭБ
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Ранее Минобороны РФ впервые продемонстрировало работу РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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