Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украине следует подумать над альтернативными решениями конфликта с Россией, поскольку Незалежная не сможет победить в противостоянии с ней, и объяснил это тремя причинами. Об этом пишет издание 19fortyfive.

"Во-первых, нынешний баланс сил между двумя сторонами на Украине по-прежнему явно благоприятствует России. Во-вторых, совокупного количества всего оборудования, которое Запад предоставил или пообещал, явно недостаточно для создания достаточной боевой мощи", — объяснил подполковник.

Третья причина — это человеческий ресурс. По оценке офицера, цена победы с точки зрения потери живой силы, разрушений для Украины будет настолько высока, что фактически обескровит страну. Что является явно бессмысленным.

Военный также обратил внимание на боевую активность России и Незалежной. По его данным, авиация РФ в день совершает до 200 боевых вылетов, в то время как противник — лишь от пяти до двадцати. Кроме того, соотношение по боевым машинам на некоторых участках столкновений достигает 20:1. По словам украинских военных, на один выстрел снайпера Москва присылает около тысячи артиллерийских снарядов.

Причём чтобы вытеснить Россию с территории Украины, Киеву нужно создать наступательную группировку с современной техникой и численностью не менее ста тысяч человек, а потребоваться для этого может минимум год, отметил бывший подполковник армии США.