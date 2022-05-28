Bloomberg: Успехи Российской армии в ходе "Операции Z" провоцируют панику в Киеве

По мнению западных журналистов, вооружение иностранных партнёров не помогает украинским властям удержать контроль на территории Донбасса.

Западные СМИ посвятили серию статей успехам России в спецоперации на Украине. Так, агентство Bloomberg отметило, что Вооружённые силы РФ благодаря концентрированной артиллерии и авиации активно продвигаются на востоке страны, вызывая всё больше опасений со стороны Киева.

"[ВС РФ] контролируют почти всю Луганскую область, угрожая окружить тысячи самых опытных украинских военнослужащих. Это вызывает опасения, что Россия может быть готова к более крупному прорыву, и приводит к всё более паническим призывам Киева предоставить ещё более мощное оружие", — пишет Bloomberg.

А по мнению автора американской газеты New Yourk Times, в ходе боевых действий Российская армия показала своё превосходство на холмистой местности. Британское издание The Guardian же обратило внимание на то, что РФ одерживает верх благодаря "тактике котла". По оценке The Telegraph, западное вооружение не помогает Киеву удержать Донбасс.