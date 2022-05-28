Встречающего бойцов "Операции Z" маленького Лёшу посвятили в юнармейцы
Лёша в форме юнармейца. Фото © "Юнармия"
В ходе торжественного мероприятия юному волонтёру передали благодарность от республик Донбасса за его важную и ответственную "работу".
Восьмилетний мальчик Лёша, который прославился на всю страну благодаря тому, что каждый день встречал колонну с символами Z, стал юнармейцем. Торжественное посвящение прошло в рамках форума "Юнармия ZA".
С этим знаменательным событием мальчика поздравил начальник главного штаба "Юнармии" олимпийский чемпион Никита Нагорный. Во время мероприятия маленькому волонтёру также передали благодарность от Донецкой и Луганской народных республик за его важную и ответственную работу.
Ранее Лайф писал о том, что маленькому Лёше, который каждый день отдаёт воинское приветствие военным РФ, предложили стать кадетом. По мнению мамы, у сына теперь даже мысли не будет о том, чтобы выбрать профессию, не связанную с защитой Родины.