ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 14:31
6098

Встречающего бойцов "Операции Z" маленького Лёшу посвятили в юнармейцы

Лёша в форме юнармейца. Фото © "Юнармия"

Лёша в форме юнармейца. Фото © "Юнармия"

В ходе торжественного мероприятия юному волонтёру передали благодарность от республик Донбасса за его важную и ответственную "работу".

Восьмилетний мальчик Лёша, который прославился на всю страну благодаря тому, что каждый день встречал колонну с символами Z, стал юнармейцем. Торжественное посвящение прошло в рамках форума "Юнармия ZA".

С этим знаменательным событием мальчика поздравил начальник главного штаба "Юнармии" олимпийский чемпион Никита Нагорный. Во время мероприятия маленькому волонтёру также передали благодарность от Донецкой и Луганской народных республик за его важную и ответственную работу.

"Наш народный герой": В честь встречающего бойцов "Операции Z" мальчика выпустили шоколад "Алёшка"
"Наш народный герой": В честь встречающего бойцов "Операции Z" мальчика выпустили шоколад "Алёшка"

Ранее Лайф писал о том, что маленькому Лёше, который каждый день отдаёт воинское приветствие военным РФ, предложили стать кадетом. По мнению мамы, у сына теперь даже мысли не будет о том, чтобы выбрать профессию, не связанную с защитой Родины.

BannerImage
Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Юнармия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar