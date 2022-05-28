Встречающего бойцов "Операции Z" маленького Лёшу посвятили в юнармейцы

В ходе торжественного мероприятия юному волонтёру передали благодарность от республик Донбасса за его важную и ответственную "работу".

Восьмилетний мальчик Лёша, который прославился на всю страну благодаря тому, что каждый день встречал колонну с символами Z, стал юнармейцем. Торжественное посвящение прошло в рамках форума "Юнармия ZA".

С этим знаменательным событием мальчика поздравил начальник главного штаба "Юнармии" олимпийский чемпион Никита Нагорный. Во время мероприятия маленькому волонтёру также передали благодарность от Донецкой и Луганской народных республик за его важную и ответственную работу.