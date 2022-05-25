"Наш народный герой": В честь встречающего бойцов "Операции Z" мальчика выпустили шоколад "Алёшка"

Его стилизованное изображение теперь появится на обложке сладости, которую в магазине не купить, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.







В честь ставшего знаменитым на всю страну мальчика в шлемофоне, каждый день приветствующего колонну с символами Z, выпустили шоколад "Алёшка". Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, идея возникла из-за желания поделиться этим тёплым образом с военными, чтобы каждый из них знал, что ими восхищаются и их ждут.

"Есть хороший парень Лёша… Сегодня он стал известен не только в Белгородской области, но и за её пределами. Честный и искренний ребёнок провожает и встречает наших военных и делится с ними своим теплом, которое идёт от чистого сердца. Но именно этого ребятам сейчас и не хватает: знать, что дома ждут, знать, что дома ими восхищаются вот такие же мальчишки, как Алеша", — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Идею, как пишет Гладков, решено было воплотить совместно с местной кондитерской фабрикой. Губернатор предупреждает, что шоколад нельзя купить в магазине. Он предназначен для военных. Для них специально подобран и сорт — тёмный, полезный для восстановления сил.

"Пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Лёше. Он наш народный герой", — написал Гладков.