ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 20:05
12548

"Наш народный герой": В честь встречающего бойцов "Операции Z" мальчика выпустили шоколад "Алёшка"

Мальчик Лёша, ставший символом поддержки российских военных. Фото © Telegram/ Настоящий Гладков

Мальчик Лёша, ставший символом поддержки российских военных. Фото © Telegram/ Настоящий Гладков

Его стилизованное изображение теперь появится на обложке сладости, которую в магазине не купить, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

  • Шоколад "Алёшка". Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков
    Шоколад "Алёшка". Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков
  • Лёшка и шоколад, выпущенный в его честь. Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков
    Лёшка и шоколад, выпущенный в его честь. Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков
  • Военным доставили шоколад "Алёшка". Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков
    Военным доставили шоколад "Алёшка". Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков

Шоколад "Алёшка". Фото © Telegram-канал / Настоящий Гладков

1 / 3

В честь ставшего знаменитым на всю страну мальчика в шлемофоне, каждый день приветствующего колонну с символами Z, выпустили шоколад "Алёшка". Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, идея возникла из-за желания поделиться этим тёплым образом с военными, чтобы каждый из них знал, что ими восхищаются и их ждут.

"Есть хороший парень Лёша… Сегодня он стал известен не только в Белгородской области, но и за её пределами. Честный и искренний ребёнок провожает и встречает наших военных и делится с ними своим теплом, которое идёт от чистого сердца. Но именно этого ребятам сейчас и не хватает: знать, что дома ждут, знать, что дома ими восхищаются вот такие же мальчишки, как Алеша", — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Идею, как пишет Гладков, решено было воплотить совместно с местной кондитерской фабрикой. Губернатор предупреждает, что шоколад нельзя купить в магазине. Он предназначен для военных. Для них специально подобран и сорт — тёмный, полезный для восстановления сил.

"Пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Лёше. Он наш народный герой", написал Гладков.

Маленькому Лёше, который каждый день отдаёт воинское приветствие военным РФ, предложили стать кадетом
Маленькому Лёше, который каждый день отдаёт воинское приветствие военным РФ, предложили стать кадетом

Ранее Лайф писал, что маленький Лёша обратился к своим кумирам – российским военным: "Работайте, ребята!" Мальчик из Белгородской области, который встречает проезжающих бойцов, не сомневается, что "победа будет за нами".

BannerImage
Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar