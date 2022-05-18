Маленькому Лёше, который каждый день отдаёт воинское приветствие военным РФ, предложили стать кадетом

По мнению мамы, у него теперь даже мысли не будет о том, чтобы выбрать профессию, не связанную с защитой Родины.

Сотрудники ГИБДД решили помочь приблизиться к мечте восьмилетнему мальчику Лёше из Белгородской области, который каждый день встречает российских военнослужащих, отдаёт им честь и хочет стать военным. Полицейские организовали для мальчика и его старшего брата Александра экскурсию в школу, где есть кадетский класс, и предложили поступить туда на обучение, сообщает kp.ru.

Во время экскурсии школьники сами показали Лёше свой музей и подарили флаг России, копию Знамени Победы и форму, которую сшили специально для ребёнка по индивидуальному заказу. Братьям понравилось в школе, во время концерта они с удовольствием подпевали ученикам. После этого сотрудники ГИБДД прокатили Лёшу и Александра на патрульной машине и показали центр, в котором детей учат правилам дорожного движения и оказанию первой помощи. После мальчики побывали в тире, на полигоне, посидели за штурвалом самолёта Як-40 и посетили урок от мастера спорта России по боксу и кикбоксингу Бориса Клименко. Родителей предупредили о насыщенной программе, а для ребят это стало сюрпризом.

"Я вижу по лицам своих детей, насколько они в восторге. Мне кажется, теперь у Алексея даже мысли не будет о том, чтобы выбрать профессию, не связанную с защитой нашей страны", — поделилась мама Юлия.