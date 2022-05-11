"Чтобы их порадовать": Восьмилетний Лёша из Белгородской области каждый день встречает колонну российских военных

Бойцы в свою очередь не оставили без внимания юного патриота: танкисты, проезжающие мимо, подарили приветливому мальчику свой шлемофон.

8-летний Лёша из Белгородской области каждый день встречает военных. Видео © Telegram / SHOT

Восьмилетний Алексей из Белгородской области целыми днями дежурит у дороги, чтобы поприветствовать колонну с проезжающими мимо российскими военными. Об этом мама мальчика рассказала телеграм-каналу SHOT.

Последние дни у Лёши проходят строго по расписанию, как у настоящего солдата: ежедневно он переодевается в военную форму и ждёт колонну с символами Z, которая проходит мимо его дома в Белгородской области. Как только она появляется на дороге, юный патриот бежит к перекрёстку и воински приветствует бойцов Российской армии.

"Сидит, ждёт. Знает же, что я его ругаю, когда он на дорогу выскакивает. И вот так он сидит весь день, ждёт, как колонна [с российскими военными] пойдёт. Как она подходит, он сразу бежит, становится на свою точку. Бедняга, вот это выдержка!" — говорит мама мальчика.

Российские танкисты подарили юному патриоту настоящий шлемофон. Фото © Telegram / SHOT

Как говорит сам мальчик, он это делает, чтобы порадовать военных, которые сейчас далеко от дома. Бойцы в свою очередь не оставили без внимания Алексея: проезжающие танкисты подарили приветливому мальчику свой шлемофон. В будущем Лёша мечтает стать военным, и, как можно заметить, у него есть все шансы для этого.