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Опубликовано 9 мая 2022, 14:41
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Девочка из Каховки обняла военного РФ за то, что он "уговаривает плохих стать хорошими"

Ребёнка интересовало, всем ли помогают солдаты РФ и убивают ли они "плохих". После разговора девочка поблагодарила бойца.

Девочка из Херсонской области пообщалась с российским военным. Видео © Telegram / SHOT

Девочка из города Новая Каховка в Херсонской области пообщалась с российским военным. Солдат держал ребёнка у себя на руках и разговаривал с ним. Видео умилительного диалога бойца с ребёнком опубликовал телеграм-канал SHOT.

— А вы всем помогаете? — спросила девочка.

— Конечно, всем помогаем, — ответил военный.

— А плохих убиваете? — поинтересовалась юная собеседница.

— Мы плохих не убиваем. Мы их уговариваем, чтоб они стали хорошими, сказал боец.

— Вы наши спасители. Я вас люблю, — отметила девочка и обняла военного.

Школьники из Петербурга передали письма российским военным, участвующим в "Операции Z"
Школьники из Петербурга передали письма российским военным, участвующим в "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь. Как рассказали волонтёры, военные обнимали девочку, плакали и благодарили за тёплые слова поддержки.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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