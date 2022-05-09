Девочка из Каховки обняла военного РФ за то, что он "уговаривает плохих стать хорошими"
Ребёнка интересовало, всем ли помогают солдаты РФ и убивают ли они "плохих". После разговора девочка поблагодарила бойца.
Девочка из Херсонской области пообщалась с российским военным. Видео © Telegram / SHOT
Девочка из города Новая Каховка в Херсонской области пообщалась с российским военным. Солдат держал ребёнка у себя на руках и разговаривал с ним. Видео умилительного диалога бойца с ребёнком опубликовал телеграм-канал SHOT.
— А вы всем помогаете? — спросила девочка.
— Конечно, всем помогаем, — ответил военный.
— А плохих убиваете? — поинтересовалась юная собеседница.
— Мы плохих не убиваем. Мы их уговариваем, чтоб они стали хорошими, — сказал боец.
— Вы наши спасители. Я вас люблю, — отметила девочка и обняла военного.
Ранее Лайф писал, что восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь. Как рассказали волонтёры, военные обнимали девочку, плакали и благодарили за тёплые слова поддержки.
Telegram / SHOT