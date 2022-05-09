Девочка из Каховки обняла военного РФ за то, что он "уговаривает плохих стать хорошими"

Ребёнка интересовало, всем ли помогают солдаты РФ и убивают ли они "плохих". После разговора девочка поблагодарила бойца.

Девочка из Херсонской области пообщалась с российским военным. Видео © Telegram / SHOT

Девочка из города Новая Каховка в Херсонской области пообщалась с российским военным. Солдат держал ребёнка у себя на руках и разговаривал с ним. Видео умилительного диалога бойца с ребёнком опубликовал телеграм-канал SHOT .

— А вы всем помогаете? — спросила девочка.

— Конечно, всем помогаем, — ответил военный.

— А плохих убиваете? — поинтересовалась юная собеседница.

— Мы плохих не убиваем. Мы их уговариваем, чтоб они стали хорошими, — сказал боец.

— Вы наши спасители. Я вас люблю, — отметила девочка и обняла военного.