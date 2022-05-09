РГСУ восстановит снесённый в Харькове памятник маршалу Жукову

Об этом стало известно на церемонии открытии бюста военачальнику на территории вуза. Исполняющий обязанности ректора надеется, что уже в скором времени сможет отправиться в освобождённый город.

Российский государственный социальный университет (РГСУ) планирует восстановить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщил и.о. ректора вуза, академик Российской академии художеств Андрей Хазин.

"Наш университет принял решение, что по окончании специальной военной операции в освобождённом Харькове наш университет восстановит памятник Георгию Константиновичу Жукову", — заявил он на церемонии открытия бюста военачальнику на территории университета в Москве.

Хазин выразил надежду, что уже в скором времени в составе большой делегации представители вуза смогут приехать в Харьков и присутствовать там на открытии памятника. Как он уточнил ТАСС, снос монумента стал оскорблением национального достоинства России, а большинство из тех, кто там живёт, разделяют эти чувства, поэтому и было принято соответствующее решение.