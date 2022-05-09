Депутат Шеремет призвал украинцев создать движение против "засевших у власти нацистов"
Парламентарий отметил, что сегодня националисты занимаются уничтожением своего народа. Поэтому, по его словам, пришло время "искоренить всю эту нечисть".
Гражданам Украины необходимо создать народно-освободительное движение против "засевших у власти нацистов". С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Пришла пора создавать народно-освободительное движение. Украинский народ вправе жить в свободной от нацизма стране. Настало время народного восстания, чтобы раз и навсегда прогнать нацистов, засевших у власти на Украине", — цитирует РИА "Новости" парламентария.
По словам Шеремета, сегодня националисты занимаются уничтожением украинского народа, поэтому пришло время "искоренить всю эту нечисть".
Ранее Лайф писал, что ветераны ВОВ назвали президента Украины Владимира Зеленского бестолковым и призвали разбить бандеровцев "в пух и прах". Они доходчиво рассказали, какую тактику ведения боёв нужно применять, чтобы искоренить националистов и их последователей.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ