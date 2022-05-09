Депутат Шеремет призвал украинцев создать движение против "засевших у власти нацистов"

Парламентарий отметил, что сегодня националисты занимаются уничтожением своего народа. Поэтому, по его словам, пришло время "искоренить всю эту нечисть".

Гражданам Украины необходимо создать народно-освободительное движение против "засевших у власти нацистов". С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Пришла пора создавать народно-освободительное движение. Украинский народ вправе жить в свободной от нацизма стране. Настало время народного восстания, чтобы раз и навсегда прогнать нацистов, засевших у власти на Украине", — цитирует РИА "Новости" парламентария.

По словам Шеремета, сегодня националисты занимаются уничтожением украинского народа, поэтому пришло время "искоренить всю эту нечисть".