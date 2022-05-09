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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 09:07
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Ветераны ВОВ назвали Зеленского бестолковым и призвали разбить бандеровцев "в пух и прах"

Они доходчиво рассказали, какую тактику ведения боёв нужно применять, чтобы искоренить националистов и их последователей.

Ветераны — о причинах украинского кризиса и тактике ведения боёв. Видео © LIFE

Посетившие Парад Победы на Красной площади в Москве ветераны рассказали о причинах событий, происходящих на Украине. По их мнению, президент страны Владимир Зеленский является никудышным руководителем.

"Бестолковый президент Украины", — сказал ветеран.

Ещё одна участница Великой Отечественной войны объяснила тактику ведения боя, заметив, что "бандеровцев надо бить так, чтоб с них сыпались перья и пух".

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Ранее Лайф рассказывал, что ветеран Зиновьева Лидия Андреевна пожелала россиянам добра и призвала к любви. По её словам, в военные годы в стране было нечего есть, однако любви между людьми было очень много.

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Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков
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