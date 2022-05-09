Они доходчиво рассказали, какую тактику ведения боёв нужно применять, чтобы искоренить националистов и их последователей.

Ветераны — о причинах украинского кризиса и тактике ведения боёв. Видео © LIFE

Посетившие Парад Победы на Красной площади в Москве ветераны рассказали о причинах событий, происходящих на Украине. По их мнению, президент страны Владимир Зеленский является никудышным руководителем.

"Бестолковый президент Украины", — сказал ветеран.

Ещё одна участница Великой Отечественной войны объяснила тактику ведения боя, заметив, что "бандеровцев надо бить так, чтоб с них сыпались перья и пух".