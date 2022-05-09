Ветераны ВОВ назвали Зеленского бестолковым и призвали разбить бандеровцев "в пух и прах"
Они доходчиво рассказали, какую тактику ведения боёв нужно применять, чтобы искоренить националистов и их последователей.
Ветераны — о причинах украинского кризиса и тактике ведения боёв. Видео © LIFE
Посетившие Парад Победы на Красной площади в Москве ветераны рассказали о причинах событий, происходящих на Украине. По их мнению, президент страны Владимир Зеленский является никудышным руководителем.
"Бестолковый президент Украины", — сказал ветеран.
Ещё одна участница Великой Отечественной войны объяснила тактику ведения боя, заметив, что "бандеровцев надо бить так, чтоб с них сыпались перья и пух".
Ранее Лайф рассказывал, что ветеран Зиновьева Лидия Андреевна пожелала россиянам добра и призвала к любви. По её словам, в военные годы в стране было нечего есть, однако любви между людьми было очень много.
Кадр из видео LIFE