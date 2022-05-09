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Опубликовано 9 мая 2022, 07:55

Путин сравнил участников "Операции Z" с сокрушившими нацизм в годы ВОВ

Глава российского государства указал, что защита Родины всегда была священной целью и с этими чувствами подлинного патриотизма шли воевать за Отечество на протяжении всей истории нашей страны.

Путин обращается к военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин начал свою речь на церемонии в честь павших в годы Великой Отечественной войны и доживших до 77-й годовщины Дня Победы ветеранов с обращения к военным, которые участвуют в специальной операции на Украине.

"Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм. В эти дни вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России", — сказал глава российского государства.

Вместе с тем Путин поздравил всех с Днём Победы. Он указал, что защита Родины всегда была священной целью и с этими чувствами подлинного патриотизма шли воевать за Отечество на протяжении всей истории нашей страны. "Так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России", — подчеркнул Путин.

Путин: В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война
Путин: В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война

Ранее Владимир Путин заявил, что гибель каждого российского солдата и офицерагоре для всех нас. По его словам, власти РФ сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи и помочь им.

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Кадр из видео LIFE

Евгения Колесникова
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