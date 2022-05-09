Путин сравнил участников "Операции Z" с сокрушившими нацизм в годы ВОВ

Глава российского государства указал, что защита Родины всегда была священной целью и с этими чувствами подлинного патриотизма шли воевать за Отечество на протяжении всей истории нашей страны.

Путин обращается к военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин начал свою речь на церемонии в честь павших в годы Великой Отечественной войны и доживших до 77-й годовщины Дня Победы ветеранов с обращения к военным, которые участвуют в специальной операции на Украине.

"Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм. В эти дни вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России", — сказал глава российского государства.