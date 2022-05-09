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Опубликовано 9 мая 2022, 07:42

Путин: Гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всех нас

Он также сообщил, что подписал указ, согласно которому особую поддержку получат дети погибших и раненых военных.

Путин: Гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всех нас. Видео © LIFE

Гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы в Москве. Он поручил окружить семьи, потерявшие близких, заботой и помощью.

"Гибель каждого нашего солдата и офицера — горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им", — отметил глава государства.

Он также сообщил, что подписал указ, согласно которому особую поддержку получат дети погибших и раненых военных.

Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления раненым и поблагодарил медиков военных госпиталей за самоотверженную работу и борьбу за каждую жизнь.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине была единственно правильным решением: Россия дала упреждающий отпор растущей угрозе у своих границ.

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Александра Вишнякова
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