Путин: Гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всех нас
Он также сообщил, что подписал указ, согласно которому особую поддержку получат дети погибших и раненых военных.
Путин: Гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всех нас. Видео © LIFE
Гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы в Москве. Он поручил окружить семьи, потерявшие близких, заботой и помощью.
"Гибель каждого нашего солдата и офицера — горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им", — отметил глава государства.
Он также сообщил, что подписал указ, согласно которому особую поддержку получат дети погибших и раненых военных.
Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления раненым и поблагодарил медиков военных госпиталей за самоотверженную работу и борьбу за каждую жизнь.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине была единственно правильным решением: Россия дала упреждающий отпор растущей угрозе у своих границ.
LIFE