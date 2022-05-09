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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 07:25
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Путин: Начав спецоперацию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии

Президент напомнил, что страны Запада планомерно создавали абсолютно неприемлемую угрозу у наших границ.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве, заявил, что специальная военная операция на Украине была единственно правильным решением: Россия дала упреждающий отпор растущей угрозе у своих границ.

Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение. Видео © LIFE

Он напомнил, что в прошлом году Россия предлагала заключить соглашения по гарантиям безопасности с Западом, но всё оказалось напрасно — "страны НАТО не захотели услышать" Москву. По словам президента, в открытую велась подготовка к вторжению на исторические земли России, включая Крым, Североатлантический альянс начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий.

"Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая угроза у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их компаньоны сделали ставку, будет неизбежно. Мы видели, как разворачивалась военная инфраструктура [Запада], шли регулярные поставки оружия из стран НАТО, опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было единственно правильное решение суверенной сильной страны", подчеркнул глава государства.

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Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что специальная военная операция на Украине идёт для упреждения масштабного конфликта на территории России.

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Александра Вишнякова
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