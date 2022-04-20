Путин: Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать "Операцию Z" на Украине

По словам российского лидера, целью этой спецоперации является помощь "нашим людям", которые на протяжении восьми лет выживали под бомбёжками и обстрелами со стороны военных Незалежной.

Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" рассказал, что вынудило нашу страну начать "Операцию Z" на Украине. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" выслушал школьницу, которая восемь лет назад переехала в Россию из Луганска. Диана поблагодарила за то, что российская сторона приняла её, сейчас она пишет стихи и участвует в организации акции "Рука помощи" для детей из республик Донбасса.

В свою очередь глава государства рассказал девочке, что за эти восемь лет ситуация на её родине изменилась в худшую сторону, в отличие от Крыма. В частности, в Донбассе продолжались бомбёжки и обстрелы. Всё это в конце концов вынудило Россию начать "Операцию Z", подчеркнул Путин.

"Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию. Прежде всего целью этой операции является помощь людям, помощь нашим людям, проживающим в Донбассе", — сказал российский лидер.