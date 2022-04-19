С тем, что власти Незалежной скорее поддерживают подобные радикальные организации, согласились 70% соотечественников, а 14% убеждены, что украинское руководство их попросту не замечает.

Большинство россиян (88%) считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно итогам исследования, более половины респондентов (76%) считают, что украинские нацистские организации представляют угрозу для РФ и российских граждан. При этом 14% опрошенных придерживаются противоположной позиции, ещё 6% затруднились с ответом. С тем, что власти Незалежной скорее поддерживают нацистов, согласились 70% соотечественников, а 14% убеждены, что украинское руководство их попросту не замечает.

В качестве одного из результатов "Операции Z" на Украине почти половина россиян (45%) видят суд над украинскими нацистами за совершённые преступления, следует из результатов опроса. Ещё 39% респондентов считают, что всё закончится отказом Украины от вступления в НАТО и объявлением статуса нейтральной страны. Также треть опрошенных (34%) ответили, что результатом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР со стороны киевского режима.