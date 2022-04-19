Месси не сыграет в матче против "Анже" из-за травмы

Игра состоится в среду, 20 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Франции.

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси пропустит матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу против "Анже". Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Месси восстанавливается после воспаления в левом ахилловом сухожилии. Через двое суток он пройдёт ещё одно медицинское обследование.

Выездная встреча против "Анже" состоится в среду, 20 апреля, на стадионе "Раймон Копа". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Помимо Месси в составе ПСЖ на поле не смогут выйти Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Леандро Паредес, Абду Диалло, Преснель Кимпембе и Левен Кюрзава.