Месси не сыграет в матче против "Анже" из-за травмы
Игра состоится в среду, 20 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Франции.
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси пропустит матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу против "Анже". Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
Месси восстанавливается после воспаления в левом ахилловом сухожилии. Через двое суток он пройдёт ещё одно медицинское обследование.
Выездная встреча против "Анже" состоится в среду, 20 апреля, на стадионе "Раймон Копа". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Помимо Месси в составе ПСЖ на поле не смогут выйти Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Леандро Паредес, Абду Диалло, Преснель Кимпембе и Левен Кюрзава.
Парижский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 32 матчах 72 очка. Ближайший преследователь — "Марсель" — отстаёт уже на 15 баллов. "Анже" с 34 очками располагается на 14-й позиции.
ФК "Пари Сен-Жермен"