L'Equipe: ПСЖ расстанется со всеми аргентинскими футболистами, кроме Месси

В нынешнем сезоне парижский клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, но в плей-офф Лиги чемпионов вылетел на ранней стадии.

"Пари Сен-Жермен" предстоящим летом избавится от трёх аргентинских футболистов: Анхеля Ди Марии, Мауро Икарди и Леандро Паредеса. Об этом передаёт L'Equipe.

Таким образом, из всех аргентинских игроков в команде останется только нападающий Лионель Месси. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщается, что Ди Мария хотел бы остаться в ПСЖ, но его контракт продлён не будет. У Паредеса испортились отношения с руководством клуба, а Икарди слишком часто попадает в скандальные ситуации, не связанные со спортом.