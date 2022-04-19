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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 08:27
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L'Equipe: ПСЖ расстанется со всеми аргентинскими футболистами, кроме Месси

В нынешнем сезоне парижский клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, но в плей-офф Лиги чемпионов вылетел на ранней стадии.

"Пари Сен-Жермен" предстоящим летом избавится от трёх аргентинских футболистов: Анхеля Ди Марии, Мауро Икарди и Леандро Паредеса. Об этом передаёт L'Equipe.

Таким образом, из всех аргентинских игроков в команде останется только нападающий Лионель Месси. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщается, что Ди Мария хотел бы остаться в ПСЖ, но его контракт продлён не будет. У Паредеса испортились отношения с руководством клуба, а Икарди слишком часто попадает в скандальные ситуации, не связанные со спортом.

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В нынешнем сезоне "Пари Сен-Жермен" уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 15 очков. При этом в плей-офф Лиги чемпионов команда вылетела уже на стадии 1/8 финала, по сумме двух матчей уступив мадридскому "Реалу".

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Getty Images / Rodrigo Valle

Роман Фейгин
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