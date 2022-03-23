СМИ рассказали, что футболист ПСЖ Неймар находится на грани пьянства

Правда, немного ранее стало известно, что форвард получает самую высокую зарплату в команде.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар находится в отчаянном состоянии и на грани пьянства. Такую информацию опубликовало издание Mundo Deportivo.

"Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства. Это так он преисполнен чувством мести по отношению к ПСЖ. Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит ПСЖ", — написал журналист издания Даниэль Риоло.