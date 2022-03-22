Не самая большая в команде: СМИ назвали зарплату Лионеля Месси в ПСЖ
При этом лидером по этому показателю оказался бразилец Неймар.
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси получает в клубе более трёх миллионов евро в год, пишет издание L'Equipe.
По данным издания, зарплата форварда составляет 3,375 млн евро в месяц. При этом он не является лидером команды и всего чемпионата Франции по этому показателю. Так, бразилец Неймар получает 4,083 млн евро в месяц. Третью строчку рейтинга занял Килиан Мбаппе с окладом 2,220 млн евро. Стоит также отметить, что в топ-20 по всему чемпионату Франции вошло сразу 18 представителей ПСЖ.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет.
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