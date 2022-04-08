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Опубликовано 8 апреля 2022, 14:13

ВЦИОМ: 90% россиян считают, что против РФ развязана информационная война

Кроме того, больше половины опрошенных (61%) отметили, что видели материалы с негативной окраской, демонстрирующие действия России на Украине. При этом 41% находят их "скорее лживыми".

Большинство россиян (90%) считают, что против России сегодня идёт информационная война в связи с проведением "Операции Z" на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что более половины респондентов (61%) сообщили, что видели материалы с негативной окраской, демонстрирующие действия России на Украине, 41% опрошенных находят их "скорее лживыми". А 39% заявили, что вообще не видели подобных материалов.

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При этом от окружающих людей россияне чаще слышали высказывания в поддержку "Операции Z" (62%), против неё — 11%. Ещё 10% вообще не слышали каких-либо отзывов.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла до 76%. При этом представление о целях "Операции Z" остаётся неизменным на протяжении трёх последних недель.


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Pixabay

Наталья Исакова
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