В Госдуму внесли законопроект о национализации собственности граждан недружественных стран

Речь идёт о движимом и недвижимом имуществе, денежных средствах, вкладах в банках, ценных бумагах, корпоративных правах и ином имуществе.

Государственный совет Республики Крым внёс в Госдуму законопроект о национализации собственности, что на момент 24 февраля этого года была во владении граждан недружественных стран. Документ опубликован в думской электронной базе.

Отмечается, что речь идёт о движимом и недвижимом имуществе, денежных средствах, вкладах в банках, ценных бумагах, корпоративных правах и ином имуществе, которое непосредственно или через аффилированных лиц принадлежит иностранным государствам и лицам, указанным как недружественные. Согласно проекту, предлагается внести изменения в статью 2 Гражданского кодекса РФ.