Как украинских чиновников и олигархов начнут раскулачивать в России Политолог Дмитрий Родионов — о бизнес-экспансии украинских военных преступников, имущество и предприятия которых могут подвергнуться национализации на территории России. 51485 51485 Обложка © Shutterstock

Процесс пошёл

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в крымской Ливадии попадёт в список имущества, подлежащего национализации, заявил источник в крымском правительстве. По его словам, национализировано будет имущество украинских олигархов и чиновников, которые поддерживают нацизм и киевский режим. В дальнейшем переоформить национализированное имущество у бывших собственников не получится. Окончательный список того, что попадает в данную категорию, будет отработан в течение недели, после решение будет принимать крымский парламент.

Конечно, у многих возникает вопрос, почему только сейчас? Да потому же, почему только сейчас проводится спецоперация. До последнего верили, что киевское руководство ещё не окончательно утратило здравый смысл и с ним можно договариваться. Оказалось, зря. Но теперь уж сам бог велел. Тем более что сам Зеленский ещё 10 марта подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов". Так что жернова господни мелют медленно, но неумолимо.

Бизнес-империя Зеленского в России

И да, надо понимать, что квартиркой, вернее элитными апартаментами президента, они не отделаются. Пришло время окончательно положить конец возможностям украинских олигархов и чиновников зарабатывать в "стране-агрессоре".

Элитный жилой комплекс "Император" в Ливадии под Ялтой, в котором находится квартира Елены Зеленской. Фото © deluxe-estate.com

А вы не знали? У Зеленского в России не только квартира в Крыму. По утверждению блогера Сергея Колесникова, есть ещё две квартиры бизнес-класса в Москве, со сдачи которых получают деньги жена и тёща президента Украины: одна в районе Тушино, другая — на Варшавском шоссе. Так это или нет, думаю, компетентные органы разберутся.

Если про недвижимость Зеленского известно давно, то мало кто знает, что у него тут ещё и свой бизнес. Речь идёт об основанных им в 2012 году компаниях Greenfilm и Platinimfilm, которые занимаются дистрибуцией юмористических шоу и фильмов студии "Квартал 95". Green film в отчётности за 2020 год указала выручку 55,7 млн рублей.

Обе фирмы официально принадлежат кипрскому офшору Green Family LTD. Тот ранее на четверть принадлежал самому Зеленскому, однако с началом президентской карьеры бывший актёр избавился от него. Но избавился весьма своеобразно, передав часть своей доли офшору с Виргинских островов, а другую — своему другу и коллеге по "Кварталу 95" Андрею Яковлеву.

Интересно, что ещё по 15% кипрского офшора принадлежат другим друзьям президента: братьям Борису и Сергею Шефирам, которые вместе с Зеленским стояли у истоков "Квартала 95". Сергея Шефира Зеленский, кстати, едва став президентом, назначил первым помощником. То есть он официальный чиновник.

А владельцем вышеупомянутого виргинского офшора является ещё один друг президента — Тимур Миндич. В общем, активами "Квартала 95", в том числе бизнесом в России, который к Зеленскому якобы не имеет больше отношения, занимаются люди из ближайшего окружения украинского президента. Простите. А вы кого хотели обмануть?

Ну, то, что высший чиновник соседней страны продолжает оставаться бизнесменом, — это нам до лампочки, пусть его избиратели выводы делают. Но нам не нравится, что он зарабатывает, в том числе и у нас, а потом эти деньги, возможно, идут на нужды ВСУ, которые убивают наших солдат. Надо разобраться и положить этому конец. К слову, Зеленский не первый, он продолжил "славные традиции" своего предшественника, которого сам же и критиковал за коррупцию и работу в России.

Скрытое производство Порошенко

Как мы помним, под мощнейшим давлением Пётр Порошенко был вынужден отказаться от своей липецкой фабрики, которая с 2013 по 2015 год перечислила в российский бюджет более одного миллиарда рублей, а в 2016-м — ещё восемь миллионов долларов. Оказалось, это не всё. В 2018-м у действующего тогда президента обнаружили крахмальный завод и фирму, занимающуюся зерном, в той же Липецкой области. Журналисты тогда утверждали, что Порошенко также получает доходы с цементного завода в Крыму. Не исключено, что до сих пор получает.

Ахметовские шахты

А самый богатый украинец Ринат Ахметов? Тоже не остался в стороне, в 2012-м приобрёл три шахты в Ростовской области. Одна из них, "Донской антрацит", принесла в российский бюджет 266 млн рублей в 2020-м. Потом он, правда, продал их некоему кипрскому офшору, владелец которого неизвестен, а сам он был основан незадолго до сделки. Впрочем, владелец не так уж и неизвестен.

Гостиница Яценюка

Даже бывший премьер Арсений Яценюк, давно обосновавшийся в США и поливающий Россию грязью оттуда, предположительно, обзавёлся теневым бизнесом в Крыму, когда в начале 2000-х занимал пост министра экономики полуострова. Может, совпадение, но ялтинским ООО "Скай плаза" владеет тёща друга Яценюка.

Бывший министр и нардеп Борис Колесников (55-е место в рейтинге Forbes 2021 года) год назад уверял журналистов, что избавился от кондитерской фабрики в России ещё в 2017 году. Однако, по данным из открытых источников, компания "Производственное объединение "Конти", принадлежащая Колесникову, и сегодня владеет предприятием в Курске на 99%. Зефир Bonjour наверняка многие и видели, и ели? Так это его.

А также пиво, кондитерские изделия, пансионаты и АЗС

Причём, в отличие от других, Колесников даже не "парится": российская фабрика использует те же домены в Интернете, что и головное предприятие, а информацию о российском подразделении деловые издания Украины публиковали открыто ещё в прошлом году. Тогда же, кстати, украинские СМИ сообщили, что Колесников прикупил себе ещё и кондитерскую фабрику "Красная заря" в Иванове. Да, в 2020 году компания Колесникова перечислила в российский бюджет налогов на 88 млн рублей. Чим не зрада?

Стоит вспомнить также номер 20 украинского Forbes — Владислава Чечёткина, который опять же через кипрский офшор владеет в России маркетплейсом "Тиу.ру". Кроме того, до сих пор получает доходы от продажи пива "Оболонь" замыкающий список топ-100 богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян. И даже онлайн-кинотеатр Megogo контролируется сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким.

Нужно ли говорить, что все перечисленные — на словах пламенные патриоты и ненавидят Россию. В общем, война войной, а бизнес — святое. Возможно, руки российского правосудия запоздало тянутся за украинскими активами, которые помогают выживать враждебному нам государственному образованию. Но главное, чтобы они наконец дотянулись.

Как они в 2014-м дотянулись до активов Игоря Коломойского в Крыму: он разом лишился нескольких санаториев и пансионатов, сети АЗС, десятков контролируемых им рынков. Коломойский, правда, отыгрался, украв деньги крымских вкладчиков. А ещё, говорят, он весьма удачно на выгодных условиях успел продать "дочку" своего банка в Москве. Однако не исключено, что всё это, как и во многих вышеперечисленных случаях, всего лишь перекладывание собственности из одного кармана в другой.

Впрочем, для киевских политиков и олигархов их квартиры и фирмы в России уже не такая большая потеря. Их бизнес на Украине рушится (у Ахметова в прямом смысле слова — посмотрите на руины "Азовстали"), а некоторым ещё и трибунал грозит. Так что, расслабьтесь, девочки, и примите происходящее как неизбежную данность. Которую вы, кстати, заслужили…

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket Сколько времени может занять национализация активов украинских военных преступников в России? 0 Эту операцию можно провести в течение месяца На это потребуется полгода

Авторы Дмитрий Родионов