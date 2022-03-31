Журналисты Европы начинают писать правду про "Азов"* Оглавление Западные СМИ признали нацизм на Украине "Азов"* придёт в Европу Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему американские и европейские СМИ вдруг стали замечать нацистскую суть "Азова"*. 93019 93019 Члены ультранационалистической военизированной украинской группировки "Азов"* на марше в Мариуполе, Украина, 2015 год. Обложка © Getty Images / Pierre Crom

Принцип "он, конечно, подонок, но наш подонок, поэтому его критиковать нельзя" свято чтился западными СМИ в вопросах, касающихся России. Для них практически любой враг Москвы — начиная от мелких жуликов и заканчивая "умеренными отрезателями голов" из так называемой сирийской оппозиции — был своим, выполняющим богоугодное дело. А значит, неполживые европейские и американские журналисты всячески пытались либо не замечать преступлений этих людей, либо даже их отмывать.

Казалось, не исключением был и нацистский полк "Азов"*, который исповедует идеи этнической чистоты и относится к людям, в том числе гражданам Украины, как к живым щитам. "Националистические подразделения с неонацистскими корнями стали инструментом для отражения российского вторжения", — пишет Financial Times. Но именно что с корнями: британская газета фактически просит читателей не судить "детей" за их "родителей" и уверяет, что сейчас подразделение привлекает под свои знамёна иных людей и играет ключевую роль в битвах за Киев, Харьков и Мариуполь. То есть, проще говоря, раз нацистский полк борется с нехорошими русскими, то он уже не совсем нацистский. Он исправился.

Западные СМИ признали нацизм на Украине

Однако, как ни странно, сейчас отношение к "Азову"* стало резко меняться. Некоторые мейнстримные западные СМИ, выражающие точку зрения западных "партий и правительства", стали писать о том, что нацизм на Украине, оказывается, есть. "Украинское население всё чаще и чаще сталкивается с неудобной правдой. Понятное желание военных защититься от российских атак ставит гражданских под прицел. Практически каждый жилой квартал в большинстве городов милитаризирован (то есть там размещена военная техника Украины. — Прим. Лайфа), что делает их потенциальной целью российских сил, пытающихся уничтожить украинскую оборону", — пишет The Washington Post. И главными нацистами позиционируют именно "Азов"*, который называют то полком, то батальоном.

"Батальон — эффективная боевая сила, активно участвующая в нынешнем конфликте, — имеет неонацистские наклонности, которые не исчезли полностью после его интеграции в украинские вооружённые силы. ​В период своего расцвета в качестве автономного ополчения батальон "Азов"* ассоциировался со сторонниками превосходства белой расы, неонацистской идеологией и символикой. Заметное присутствие "Азова"* в украинских вооружённых силах ставит неудобные вопросы перед украинским правительством и его западными союзниками, которые продолжают поставлять оружие в страну", — пишет CNN.

"Теперь "Азов"*... является полком спецназа и тренируется инструкторами НАТО, но сохранил знаки различия, которые повторяют эмблемы нацистских СС. Так называемое чёрное солнце и другие символы, дорогие Гитлеру", — пишет итальянское издание "Глобалист".

Церемония принятия присяги добровольцами "Азов-Прикарпатья", Ивано-Франковск, Украина, 27 марта 2022 года. Фото © Getty Images / Yurii Rylchuk / Ukrinform / Future Publishing

Дежурно пройдясь по России, британская The Independent всё-таки признает: "При всём при этом следует также отметить, что и Украина не совсем свободна от пятна неонацизма. Основанием для обвинений г-на Путина в адрес правительства г-на Зеленского в Киеве, по-видимому, является роль печально известной ультраправой группировки боевиков, известной как батальон "Азов"*. Воевал он под явно нацистским символом — наклонённой версией Вольфсангеля, позаимствованной у 2-й танковой дивизии СС "Дас Рейх" Третьего рейха… К полку всегда был ряд вопросов, и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвиняло его в причастности к военным преступлениям, включая пытки, грабежи и незаконные задержания, а также в преследовании украинских цыган и представителей ЛГБТ-сообщества".

"Азов"* придёт в Европу

С чего вдруг западные СМИ стали такими внимательными? Потому что у них вдруг проснулась нетерпимость к нацизму? Нет, ответ в другом: проанализировав ход военной операции на Украине, Запад вдруг понял, что не он один пытается использовать эту операцию в террористических целях. "Коричневый интернационал" в лице международных неонацистских организаций тоже решил присоединиться к банкету, но не столько против России, сколько против самого Запада.

"Неонацисты используют войну России на Украине в своих целях. Со времен ИГ* мы не видели такого накала вербовочной деятельности, — уверяет The Washington Post. — Некоторые неонацисты просто рассматривают эту новую войну как место для реализации своих жестоких фантазий. Однако для других мотивом участия в конфликте является общая мечта об ультранационалистическом этногосударстве. Они видят в Украине прекрасную возможность для достижения этой цели и превращения её в модель для экспорта по всему миру".

И делается всё, конечно, через их братьев по нацистскому разуму, то есть "азовцев". "И хотя это относительно небольшое подразделение, ... репутация "Азова"* и его глобальное влияние несопоставимо с его численностью. По словам исследовательницы в области терроризма Риты Кац, группировка собрала в свои ряды иностранных боевиков как минимум из полудюжины стран и во всём мире стала серьёзным брендом среди многих экстремистов", — пишет американская MSNBC.

"В итоге на сегодняшний день "Азов"* является опасным ключевым игроком транснационального крайне правого движения и уже несколько лет служит для них сетевым хабом, имеющим прочные связи с ультраправыми экстремистами во многих странах Европейского союза и США", — цитирует CNN старшего советника берлинского Центра по борьбе с экстремизмом Алексанра Ритцмана. "Наклейки и нашивки "Азова"* были замечены по всему миру — от сумки с книгами на контрпротесте неонацистов в июле 2020 года в Теннесси до мотоцикла террориста, пытавшегося устроить взрыв мечети в Италии", — напоминает The Washington Post. "Я опасаюсь, что некоторые лица, особенно ультраправые экстремисты в Европе, пройдут обучение и получат боевой опыт на украинском театре, после чего используют его для террористических актов на европейской территории", — цитирует CNN уже американского эксперта Колина Кларка.

Эту тему поднимают и другие СМИ — в частности, из стран, которые имеют большой опыт борьбы с террористическим интернационалом: "Со всего Запада идёт поток добровольцев, присоединяющихся к борьбе на Украине (иногда при активной поддержке своих правительств). И можно с уверенностью сказать, что воинствующие неонацисты также прислушиваются к призыву и едут на Украину не только для того, чтобы наладить более тесные связи внутри транснационального движения сторонников превосходства белой расы, но и получить боевой опыт, который затем можно использовать для ведения войн против меньшинств и политических оппонентов в их собственных странах".

"В онлайн-сообществах этих радикалов не только происходит обмен идеями и тактиками, но и предпринимаются активные усилия для координации поездок и пересечения границ, чтобы облегчить нацистам путь до Украины", — пишет индийская The Statesman. Более того, журналисты проводят активную параллель между методами и структурой этого "коричневого интернационала" и "интернационала зеленого" , то есть международного исламского терроризма. Проводят параллель и находят ряд общих черт. Как говорится, с пробуждением.

* Организации, запрещённые на территории России.

Фото © Getty Images / Sean Gallup Когда европейцы начнут арестовывать членов "Азова"*? 0 После завершения "Операции Z" После совершения ими первых терактов на территории Европы Когда те войдут в состав европейского криминалитета

Авторы Геворг Мирзаян