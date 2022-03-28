Как в мире реагируют на пытки российских военнопленных на Украине Политолог Дмитрий Родионов — о том, что, несмотря на тотальный запрет, Западу не удаётся замолчать военные преступления украинских боевиков. 115947 115947 Военнослужащие Вооружённых сил Украины. Обложка © Getty Images / min Sansar / Anadolu Agency

В минувшие выходные Рунет буквально взорвало видео, на котором украинские нацисты издеваются над российскими пленными, простреливая им ноги. Фактически это даже не издевательства, а казнь, поскольку без оказания должной медицинской помощи в подавляющем большинстве случаев такие ранения приводят к смерти, причём зачастую к долгой и мучительной.

Трудно сказать, чего хотели добиться те, кто это снимал, а потом выкладывал в Сеть. Может, предельного ожесточения и сожжения мостов между нашими странами, провоцирования российских военных на зеркальные действия. Может, это просто патологические садисты, не отягощённые разумом, которым не пришло в голову, что они подставляют не только себя, но и свою армию, и всю страну.

Показательна дискуссия внутри военно-политического руководства Украины по поводу этого видео. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил подлинность кадров, назвав произошедшее военным преступлением и пообещав наказать виновных.

А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал видео фейком, созданным Россией и направленным на выставление украинских военных в неприглядном виде. Надо понимать, что в России украинских нацистов нет смысла выставлять в неприглядном виде — они уже выставлены по самое не балуй, клейма ставить негде.

Единственное, чего они опасаются, — перспективы быть скомпрометированными перед лицом Запада. "К сожалению, наши медиатехнологи далеки от психоанализа и легко переходят грань, особенно это видно с пленными российскими солдатами. Нужно понимать, что это могут делать потом и с нашими ребятами, но без видео. Нельзя нашим ВСУ скатываться до уровня ИГИЛ*, чтобы не потерять поддержку на Западе", — пишет телеграм-канал MediaKiller. То есть издеваться над пленными можно, только осторожно. Главное, чтобы на Западе не заметили.

На Западе сообщения об издевательствах над пленными предсказуемо практически не заметили. Впрочем, некоторые СМИ всё же не смогли пройти мимо. Так, немецкое информационное агентство Bild, которое, к слову, всегда занимало антироссийскую позицию, публикуя фейки о событиях на Украине, за что удостоилось "бана" на территории нашей страны, внезапно показало шокирующие кадры, не пытаясь в привычной для себя манере выдать украинские военные преступления за российские. Более того, сюжет был озаглавлен "Украинские военные преступления против русских".

"Если будет подтверждение того, что записи с российскими пленными подлинные, то факт в том, что это военное преступление со стороны украинских военных", — говорит ведущий Джулиан Рёпке. Что интересно, это известный русофоб, пропагандист и распространитель фейков, но даже он не берётся тут отбеливать бандеровцев. "Посмотрите это видео целиком и ещё раз скажите мне, что это "фейк", "постановка" или "провокация". И не говорите мне: "Но и русские тоже", — пишет он в своём твиттере. — Даже если это не то, о чём мы хотели бы сообщить, об этом всё равно нужно сообщать", — резюмирует Рёпке.

К слову, он не один такой. Испанско-венесуэльский журналист и писатель, работающий в El País, Рамон Лобо, также известный проукраинской пропагандой, в своём твиттере внезапно делает репост записи политического обозревателя Марии Дубовиковой с видео издевательств и пояснением, что на нём происходит. И комментирует: "Это военное преступление".

Правда, он сразу же демонстрирует не возмущение происходящим на записи, а предостерегает Киев от того, что этим могут воспользоваться его противники: "Осторожно, Украина, нарратив можно проиграть за два дня".

В следующем твите он уже, очевидно, осознаёт, что сам помог России с распространением компромата на Украину и заявляет: "Я собираюсь удалить видео жестокого обращения с российскими заключёнными из-за сомнений в его подлинности". Очевидно, внутренний цензор пресёк попытку поиграть в "объективность".

В общем, от западных СМИ, а тем более пропагандистов, никто и не ждал объективности. Вспышки совести у некоторых из них периодически случаются, но быстро подавляются. У них у всех есть чёткая установка из двух пунктов: военные преступления на Украине совершает только Россия; если военные преступления начинает совершать Украина — см. пункт первый.

Единственная страна в Европе, которая объективно информирует своих граждан о том, что происходит на Украине, — это Сербия. "Это не война России и Украины — а добра и зла", — сообщает телеграм-канал "Бунт је стање духа". "На вышеупомянутом видео украинские боевики стреляют в ноги русских заключённых, после чего их бьют. В начале видео русские заключённые лежат на земле с расстрелянными ногами, у некоторых кости ног были сломаны. Было подтверждено, что солдаты были убиты".

Жестокая расправа вызвала живой отклик в китайском обществе. Так, видео с пытками российских пленных получило широкое распространение в социальной сети weibo, спровоцировав волну негатива к украинским националистам: "Я надеюсь, что украинские вооружённые силы будут полностью уничтожены, а в этой стране будет наведён порядок".

"Не вижу никакой разницы между ИГИЛ и украинскими военными", "Это поведение нацистов, после этого ещё говорят, что на Украине нет нацистов?", "Это и есть та цивилизация и права человека, которые рекламирует Запад?", "Украинцы поступают, как японцы в Нанкине".

Напомню, так называется один из эпизодов Второй японо-китайской войны, когда японские военнослужащие совершили массовые убийства и изнасилования гражданского населения в течение шести недель. По разным оценкам, было убито 500 000 китайских гражданских лиц и разоружённых солдат.

"Я не вижу это видео ни в "Твиттере", ни на "Реддит", —пишет ещё один пользователь. Правильно. И в "Фейсбуке"** тоже не увидите. Бывают исключения, но их можно пересчитать по пальцам. В любом случае мир должен знать правду о происходящем. И мир не ограничивается аудиторией "Твиттера" и "Фейсбука", как мир не ограничивается США, Канадой, ЕС и Австралией, которые, вводя санкции против России, что-то говорят о некоей "международной изоляции".

Впрочем, если правда будет всплывать и на вражеских площадках, пусть по крупице, пусть в порядке исключения, — тоже хорошо. А кто не увидит эти кадры сегодня — непременно будет иметь возможность увидеть их в ходе трансляции заседания нового Нюрнберга, которую Россия постарается максимально распространить.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Запрещённая в России экстремистская организация.

Фото © ONeil / SOPA Images / LightRocket Почему Запад слабо реагирует на зверства националистов Украины? 0 Запад не верит в эти ролики и доверяет только лживой украинской пропаганде Предпочитает не замечать очевидное, чтобы не вмешиваться в ситуацию Потому что националисты — надежда и опора НАТО

Авторы Дмитрий Родионов