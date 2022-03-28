Какие страны из-за спецоперации России решили запретить букву Z на своей территории Сможет ли Европа запретить последнюю букву алфавита? Как полагают эксперты, буква Z является неотъемлемой частью западной культуры и вряд ли страны Старой Европы откажутся от её использования. 33637 33637 Getty Images / Hannes P. Albert / picture alliance

Развернувшаяся специальная операция России по денацификации Украины начала обрастать собственной символикой. Самой заметной стала буква Z, которую рисовали на танковых бортах одной из групп войск. Не вдаваясь в подробности, пропагандисты из стран Европы стали сравнивать её со свастикой, а самые ретивые и вовсе решили начать штрафовать за публичную демонстрацию этой литеры.

Глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в связи с российской операцией на Украине нужно на законодательном уровне запретить использование латинских букв Z и V. Причиной для этого он называет тот факт, что эти буквы якобы напоминают символы "тоталитарных" режимов. "Думаю, пора запретить использование символов Z в Латвии!" — говорится в сообщении министра в соцсетях.

Кроме того, полиция Чехии грозится начать наказывать жителей республики за публичную демонстрацию латинской буквы Z, оговариваясь, что нарушением будет считаться тот случай, когда это будет иметь контекст поддержки российской операции на Украине. Нарушителям может грозить тюремное заключение, сообщает портал Seznam Zprávy.

Отмечается, что отдельного закона, который бы запрещал какие-либо символы, в Чехии нет, поэтому следователи и сотрудники прокуратуры должны будут отдельно рассматривать каждый случай, изучая контекст применения пока ещё не запрещённой буквы Z. В случае если будет доказано, что человек демонстрировал эту литеру в качестве поддержки освободительной операции, это может быть расценено как уголовное преступление.

Также в Литве вышла инициатива приравнять букву Z и георгиевскую ленточку к запрещённой в стране коммунистической символике. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений подготовили депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Согласно этим поправкам, за распространение вышеуказанных символов, а также их публичную демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро.

Негативно о букве Z высказался генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эльмар Вахер. По его словам, полиция будет следить за тем, чтобы никто не использовал пророссийскую символику. "Например, транспортное средство, на котором будет знак Z, обязательно остановит полиция. Его владельца обяжут удалить знак, а в отношении него самого будет проведён контроль", — заявил он.

Водители из Казахстана, которые наклеили на свои автомашины буквы Z или V, могут быть задержаны и отправлены в полицейский участок для дачи показаний. В данном случае используется формальная причина для задержания. Так, издание "Отырар" пишет, что в Шымкенте водителя оштрафовали за нарушение части пятой статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". В частности, буква Z была размещена на заднем стекле автомобиля, что было трактовано как предмет, ограничивающий обзор у водителя.

Вместе с этим сообщается, что в столице Киргизии Бишкеке оштрафовали водителей, которые наклеили на свои транспортные средства стикеры в форме буквы Z. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря патрульной милиции Байказы Айтикул-Уулу. Однако общее количество оштрафованных водителей не приводится.

Кроме того, французский дом моды Louis Vuitton успел получить свою долю критики. Так, презентовав новую коллекцию ювелирных изделий Volt, модельеры получили целый шквал обвинений. Сообщается, что пользователи социальных сетей сумели найти у нанятой модели Алисии Викандер украшения, на которых были символы, напоминающие буквы V и Z.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что причина, по которой западные страны и лимитрофные государства пытаются запретить одну из букв латинского алфавита, достаточно прозаичны, так как они прекрасно понимают, что и сами виноваты в нарушении международного права.

— Разумеется, всё это необдуманно и немудро. После 1991 года наша территория провалилась в беззаконие, отсюда все эти войны и дестабилизация. Специальная операция на Украине возникла не на пустом месте. Россия восстанавливает мировой порядок и в рамках этого процесса может спросить с государств, которые способствовали установлению нацизма. Разумеется, им этого жутко не хотелось бы, вот и запрещают, — сказал депутат.

При этом, как полагает политолог Марат Баширов, реально запретить букву Z у стран Запада не получится, так как она является буквой латинского алфавита и культурным феноменом западной цивилизации, просто так её удалить нельзя.

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— Но даже если предположить, что эти страны изменят свой алфавит, то Российская Федерация запросто может начать наносить букву А или C. Это ведь даже не охота на ведьм, а просто за какими-то страхами, за призраками, за фантомами. Вы не можете разрушить то, что является базовой частью вашей культуры. Так что вряд ли им удасться это сделать, — отметил эксперт.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что в странах Старой Европы нагнетание ситуации, связанной с буквой Z, скорее всего, пойдёт на убыль, а вот в Польше и странах Прибалтики вполне может закрепиться на законодательном уровне.

— Сразу вопрос: а фильм "Зорро" они тоже запретят? А автомобилям марки "Опель" как быть? И это ведь страны, которые пользуются латинским алфавитом, где буква Z встречается крайне часто. Если они проводят такую аналогию, то это уже абсолютное неприкрытое политическое слабоумие, смешанное с откровенной русофобией, можно сказать, сумасшествие. Но от стран Прибалтики и Польши этого вполне можно ожидать, — подчеркнул Родионов.

Фото © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto Запретит ли Европа литеру Z? 0 Конечно, больше им эта буква не нужна Запретит, но только её публичную демонстрацию, в словах писать можно будет Нет, не будут запрещать никаких букв

Авторы Никита Юрченко