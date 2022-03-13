Ваша карта бита, сэр: США не удастся заместить российскую нефть иранской, дальше только крах Политолог Александр Роджерс — о том, что США пора готовиться к краху, потому что на этой планете никто не хочет продавать им нефть. 12 марта, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Уровень стратегического планирования Запада особенно очевиден в эти дни. Администрация Байдена сначала объявила об отказе от закупок российской нефти и лишь после этого начала судорожно бегать по планете в поисках, чем бы эту нефть заместить. И тут внезапно (на самом деле нет) оказалось, что замещать не получается.

Нужна ведь в первую очередь именно тяжёлая нефть. А две страны, кроме России, которые больше всего в мире добывают такую нефть, — это Иран и Венесуэла. То есть ещё две страны, с которыми США давно и надёжно умудрились угробить отношения. Чтобы испортить договорённости со всеми странами в мире, имеющими тяжёлую нефть, это уже само по себе надо постараться, да и делалось это не от большого ума. Скорее от непомерной жадности, потому что Вашингтон пытался наложить свои лапы и на иранскую, и на венесуэльскую нефть.

Есть ещё, конечно, немного тяжёлой нефти в Канаде, относительно недалеко от США, но, во-первых, её там действительно не очень много, а во-вторых, та же самая администрация Байдена год назад остановила строительство крупного нефтепровода из Канады, через который эту нефть можно было бы качать в Штаты. То есть ещё один пример потрясающего стратегического планирования. Вернее, его полного отсутствия.

С лёгкой нефтью ситуация не лучше. Саудиты и эмиратовцы, к которым с соответствующей просьбой обратились США, заявляют, что не будут вести переговоры по этому вопросу в телефонном режиме. "Ты просишь нарастить экспорт нефти, но делаешь это без уважения". Они видят растущие цены на нефть и бензин, им нравится эта картина, и они решительно не понимают, с чего вдруг нужно добывать больше ради более низкой цены.

С Ираном разговор о торговле нефтью можно вести только в рамках так называемой всеобъемлющей сделки по ядерному вопросу. Напомню, что такая сделка уже была, но была разорвана Трампом без предъявления вменяемых причин. И теперь, пока американская делегация ведёт переговоры, в самих Штатах сенаторы-республиканцы устроили пресс-конференцию, на которой заявили, что следующий президент США (который, скорее всего, будет республиканцем) обязательно разорвёт эту сделку, о чём бы там администрация Байдена ни договорилась с Ираном. К тому же переговоры в Вене в рамках этой сделки проходят при посредничестве России, потому что напрямую с американцами иранцы говорить не хотят. Как вы считаете, есть ли шансы на успех у Вашингтона при таких раскладах?

С Венесуэлой получается ещё забавнее. Администрация Байдена, уже послав группу переговорщиков в Каракас, умудрилась заявить, что по-прежнему считает легитимным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Ну так и договаривались бы о нефти с ним, благо он где-то неподалёку прячется, даже ехать бы не пришлось. Представляете себе такие переговоры? "Слышь, мы тебя не признаём президентом, ты самозванец, нефти нам продай".

И всё это после убийства иранского генерала КСИР и недавней попытки госпереворота в Венесуэле. Более того, не поверите, они ещё и параллельно с переговорами о нефти пытались обсуждать, чтобы Мадуро выдал им американских наёмников, сидящих в тюрьме за эту самую попытку госпереворота. Совершенно невменяемые…

А пока свежий американский анекдот: — Любимый, давай посетим какое-то действительно дорогое место… — Хорошо, поедем на автозаправку.

Потому что в Калифорнии, где цена всегда выше из-за дополнительных "зелёных" сборов, есть заправки, где галлон бензина стоит уже 8,45 доллара. То есть в пересчёте на наши деньги примерно по 300 рублей за литр.

Но это только половина картины. Потому что есть ещё и Европа. Где не стали торопиться с полным отказом от российского угля, нефти и газа, но заявляют, что постараются реализовать это до конца года (глядишь, к тому времени уже никакой Украины не будет и вопрос сам по себе отпадёт).

Там некоторые еврочиновники заявляют, что "мы днём и ночью работаем над планом снижения зависимости от российских энергоресурсов". Интересно, что же они делают? Видимо, бурят скважины прямо у себя в кабинетах. Потому что других вариантов попросту нет.

Дело в том, что ресурсы, в поисках которых бегают европейцы, — это те же ресурсы, в поисках которых бегают американцы. Нефть, газ. И чем больше они пытаются снизить зависимость от России, тем больше дефицит этих ресурсов и тем сильнее конкуренция за них между США и ЕС. Если вы помните, что творилось два года назад из-за каких-то медицинских масок, как они воровали их друг у друга, иногда с помощью спецназа, то можете себе представить, какой уровень "дружбы народов" и "солидарности цивилизованных стран" будет из-за нефти и газа. Уже в ближайшее время.

Пока же в Германии из-за дороговизны энергоресурсов остановился первый сталелитейный завод, Ассоциация малого и среднего бизнеса ФРГ заявила об угрозе массового банкротства предприятий из-за высоких цен на топливо, а в Италии началась бессрочная забастовка дальнобойщиков.

Продолжайте, дорогие цивилизаторы, не останавливайтесь. Потому что мы со своей стороны даже ещё не начинали…

Что будут делать США? Достроят трубопровод в Канаду Будут перекупать российскую нефть Снимут все санкции с России

Авторы Александр Роджерс