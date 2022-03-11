Какие сигналы Китай посылает Европе Китай призывает страны Евросоюза выйти из фарватера политики США. Видеосаммит между Си Цзиньпином, Штольцем и Макроном стал тестом на реакцию, дальше Пекин может предложить подписать некий документ. 80799 80799 Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / imago images / Xinhua

США наращивают меры экономической борьбы, чтобы обратить весь мир против России. И если со странами ЕС процесс запущен успешно, то Ближний Восток и среднеазиатские республики сопротивляются. Китай также отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Глава МИД КНР Чжао Лицзянь заявил сразу после начала Москвой военной операции, что своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса". При этом главный оппонент Вашингтона — Пекин — начал свою игру. Так эксперты расценивают итоги видеосаммита между председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Штольцем. Это "тестирование Европы к готовности повернуть против США".

За обсуждением ситуации на Украине и призывами не допустить гуманитарную катастрофу, которая уже настигла несколько крупных городов юго-востока страны, лидер Китая призвал Европу к "стратегической автономии" и, по ряду сообщений, начал негласную подготовку к изменениям в собственном законодательстве для получения возможности международного военного взаимодействия.

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл во вторник виртуальный саммит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Скриншот © YouTube / South China Morning Post

— Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте возобновились военные действия, — заявил Си Цзиньпин. Также лидер КНР поддержал стремление Франции и ФРГ к стратегической автономии.

Речь шла о программе государств – членов ЕС, направленной на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны в рамках Глобальной стратегии ЕС по безопасности — Permanent Structured Cooperation (PESCO), напоминает политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

— Стратегическая автономия касалась прежде всего энергетического контура и как таковой безопасности. Впервые об этом заговорили ещё пять лет назад. Когда термин PESCO ввёл в сознание европейцев идею о европейской армии, независимой от НАТО. Но Европа не могла себе этого позволить по экономическим причинам. Расходы на неё составят примерно столько же, во сколько ЕС обходится содержание НАТО. Тогда появилась идея о создании собственной армии и стратегической автономии — проявить суверенитет и отвязать его от США. Китай говорит о том, что Европа очень сильно страдает от санкций против России, и намекает на очень простые вещи европейским политикам, — говорит Судаков.

Постарайтесь быть честны, постарайтесь создать собственное благо, перестаньте быть руководимы исключительно одним центром. Так вкратце можно расшифровать сигналы Си Цзиньпина Европе. Потому что это стало бы благом и для самого Китая, который сможет вести независимую политику с каждым государством отдельно. Ведь сейчас любые торговые операции Китая должны быть согласованы с США, что связывает Пекин. И поэтому лидер Китая намекает: будьте автономны, за этим стоят огромные деньги и ресурсы, почувствуйте себя свободными Сергей Судаков Политолог, член-корреспондент Академии военных наук

По словам политолога, "китайцы могут иметь на руках какой-то документ или меморандум об этом, а сейчас они хотят замерить реакцию европейцев, чтобы затем предложить варианты сотрудничества". Это может быть альтернатива разрушению ЕС, то есть некоторый сценарий, который покажет, что Евросоюз уже неэффективно работает, его как такового не существует.

— Между Россией и Китаем развивается глубокое взаимодействие в сфере противоракетной обороны, технологическое, организационное. Подобные форматы сотрудничества в условиях постоянных угроз НАТО будут расти. А в случае прямой или косвенной агрессии Северного альянса вполне возможно глубокое военное сотрудничество и готовность к взаимопомощи, — сказал Лайфу политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Китай наблюдает за НАТО на примере России, которая попыталась защищать свои стратегические интересы на Украине и подверглась экономической и прокси – военной агрессии через Киев.

Китай понимает, что подобное противодействие может грозить и ему, учитывая, что США дирижируют сейчас атаками на Россию, а некоторое время назад высказывали свои претензии к Пекину по поводу Тибета и Синьцзяна. Фактически Пекин наблюдает прицел на своё территориальное расщепление. Понятно, что Пекин ищет способы самозащиты и заинтересован в международном сотрудничестве, прежде всего, с Россией. Кроме того, призывает Европу перестать участвовать в политических авантюрах Вашингтона, который наносит Европе реальный экономический вред Никита Мендкович Политолог, глава Евразийского аналитического клуба

Китай призывает Европу к выходу из фарватера политики США, тестируя на встречах с лидерами ЕС идеи программы стратегической безопасности. Ведь санкции, введённые против России в результате проведения военной операции, вернулись бумерангом и ударили по ЕС и США. Воронка энергетического смерча обещает уложить всю экономику Европы и вернуть республиканцев в США к власти. Инфляция в Америке, по признанию Байдена, стала самой жёсткой за последние сорок лет. И те, кто пошёл на такие самоубийственные в первую очередь для собственного населения ограничения против России, рискуют потерять не только свои должности, но и оказаться в числе подсудимых, расшатавших экономику своих государств.

Готовы ли политики Европы повернуть против США? 0 Будут готовы к зиме, если не отменят санкции против России Некоторые готовы, но не все Это долгий процесс, к пониманию неизбежности придут через несколько лет

Авторы Елена Стафеева