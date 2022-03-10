Итоги переговоров в Турции Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему нынешняя украинская власть потеряла представительность и способность договариваться. 13595 13595 Обложка © ТАСС / Cengiz Gumrukcu / Depo Photos via ZUMA Press Wire

В турецкой Анталье завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Характерно, что это были первые переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств с момента начала российской спецоперации на Украине. Продлились они полтора часа, но едва ли их можно назвать результативными.

Напомню, этой встрече предшествовали три раунда переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии, однако и они не дали результатов. Единственным их положительным итогом можно назвать договорённости о создании гуманитарных коридоров для безопасного выхода жителей украинских городов.

Однако, когда дело дошло до обсуждения практических моментов, украинская сторона начала ставить условия, чтобы эвакуация осуществлялась исключительно по предложенным ею маршрутам. К тому же фактически захватившие крупные города националисты явно не демонстрируют намерений придерживаться договорённостей, достигнутых какой-то там переговорной комиссией, членов которой могут среди бела дня попросту убить за то, что они делают свою работу — ищут компромисс.

Как заявил Кулеба, на встрече с Лавровым обсуждались те же вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Вот только не очень ясно, что тут конкретно обсуждать. Как уже было сказано, договорённости о гумкоридорах уже достигнуты. И они фактически не соблюдаются. А что касается прекращения огня, то в Москве не раз подчёркивали, что условием для этого является прекращение самоубийственного сопротивления ВСУ и нацбатов. В Киеве же давали понять, что этого не будет, и выдвигали встречные и абсолютно неприемлемые для Москвы требования.

Конечно, глава МИД — фигура куда более серьёзная и ответственная, чем представители комиссии, которые не обладают реальными полномочиями на Украине. Однако Дмитрий Кулеба своими одиозными заявлениями, особенно в последнее время, не раз давал понять, что адекватности и ответственности в нём не больше, чем у любого другого представителя потерявшей контроль над ситуацией и утратившей остатки доверия киевской власти.

По словам Лаврова, Россия на последнем раунде переговоров в Белоруссии представила Украине конкретные предложения по урегулированию и якобы Киев взял в проработку российский проект.

Впрочем, мы всё это уже слышали. Украина то готова даже обсуждать статус Крыма и Донбасса, то для неё это неприемлемо. Судя по всему, единственное, на что они рассчитывают, — это максимально потянуть время. Ни на какие другие действия они не готовы и не способны.

Кроме того, Лавров рассказал, что в ходе переговоров с Кулебой он обсудил возможность встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако такой контакт не должен быть "встречей ради встречи".

И это заявление также сделано исключительно для того, чтобы продемонстрировать нашу открытость, готовность к диалогу. Но с пояснением о том, что украинская сторона к диалогу не готова. Это глава МИД может позволить себе лишний раз сгонять в Турцию и встретиться там с украинским коллегой, а у президента других забот хватает. Тем более что Зеленский своими заявлениями едва ли не каждый день даёт понять, что никакого конструктива для переговоров он предложить не может и на гипотетической встрече будет рассказывать, что он "нормальный мужик", "сосед" и вообще "не лох". Вот пусть Кулебе это и рассказывает. Или ещё кому-нибудь, если найдётся в Киеве кто-то, кто всё ещё готов его слушать.

Обратите внимание на то, что Лавров на пресс-конференции говорил всё больше об отношениях с Западом и о будущем Украины без упоминания её нынешней пока ещё власти.

Это говорит только о том, что в Москве чётко понимают, что Зеленский, Кулеба и компания давно никого не представляют, кроме самих себя. И говорить с ними, кроме как об условиях капитуляции, не о чем. Тем не менее обвинить Москву в недоговороспособности не получится. По словам Лаврова, переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны. Правда, ровно до тех пор, пока продолжается российская спецоперация. Очевидно, что останавливать её ради говорильни никто больше не будет, а завершатся переговоры о будущем Украины уже с другими людьми.

Для чего нужна была эта встреча украинской власти? 0 Киев надеялся на отмену, чтобы обвинить Москву в недоговороспособности Это был последний шанс украинской власти

Авторы Дмитрий Родионов