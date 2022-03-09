Чего хотят нефтяные монархи: Почему Саудовская Аравия и ОАЭ отказались обсуждать нефть с США Востоковед Василий Останин-Головня — о том, за что торгуются Эр-Рияд и Абу-Даби, отказываясь разговаривать с Вашингтоном. 9 марта, 16:41 Обложка © Shutterstock

Саудовская Аравия и ОАЭ отказались обсуждать с США меры по сдерживанию цен на нефть после того, как Байден объявил эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Примечательно, что отказ от телефонных переговоров Белому дому поступил не от каких-то внешнеполитических ведомств, а от фактических лидеров двух крупнейших нефтяных монархий: наследного принца Мухаммеда ибн Салмана и шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна.

Как известно, Восток — дело тонкое, а внешняя политика государств Ближнего Востока — ещё тоньше. Назвать одну конкретную причину такого смелого решения со стороны Эр-Рияда и Абу-Даби невозможно. Логика у арабов всегда своя.

Из самого очевидного напрашивается заинтересованность Саудовской Аравии и ОАЭ в росте мировых цен на нефть. Впервые с 2014 года фьючерсы на марку Brent превышают рекордные за время пандемии $120. Сейчас государства, чья экономика базируется на экспорте углеводородов, стремятся компенсировать коронавирусные издержки и подготовиться к грядущему кризису, который непременно будет предшествовать формированию постукраинского миропорядка.

Более того, ещё в самом начале "Операции Z" Саудовская Аравия заявила, что не станет нарушать соглашения с Россией в рамках ОПЕК+. Эти соглашения положили конец "ценовой войне" между Эр-Риядом и Москвой, в ходе которой в 2020 году глобальный фондовый рынок оказался на грани краха из-за падения цен на сырую нефть на 26%. ОАЭ также воздержались от резкой критики действий России на Украине, посчитав, что экономические отношения с Москвой для них куда важнее одобрения Запада.

Тем не менее нельзя забывать, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются давними стратегическими союзниками США. На территории Эмиратов расположено несколько военных баз Пентагона, а Вооружённые силы Саудовской Аравии имеют давние тесные связи с американским ВПК и активно пользуются услугами военных советников НАТО. Однако стратегическое партнёрство для арабов абсолютно не значит политического союза.

Последние месяцы Саудовская Аравия и ОАЭ стали всё громче критиковать политику США в зоне Персидского залива. Особенно их возмущает смягчение позиции Запада на переговорах с Ираном в Вене. После заявлений Зеленского в Мюнхене о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума и восстановлении её ядерного арсенала Брюссель и Вашингтон ускорили процесс восстановления "ядерной сделки" с Тегераном. Любые поблажки Запада для Исламской Республики непременно приведут к изменению баланса сил в Персидском заливе, чего ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби допустить не могут — для них это принципиальный вопрос.

Однажды арабские страны уже вводили против Запада "нефтяное эмбарго". Это произошло в 1973 году из-за поддержки Израиля со стороны США, Великобритании, Канады, Нидерландов и Японии. Тогда эти страны столкнулись с таким кризисом, что им пришлось полностью пересмотреть свою экономическую политику. Однако история вряд ли повторится.

Для Саудовской Аравии и ОАЭ обсуждение нефтяного вопроса с США — не дипломатический демарш, а скорее предмет торга. Скорее всего, Эр-Рияд и Абу-Даби помогут Западу слегка сбить цены на нефть, но только в том случае, если Вашингтон согласится предоставить им абсолютный карт-бланш на действия в Йемене и других странах региона.

"Телефонная дипломатия" для США на Ближнем Востоке закончилась. Советники Байдена уже обсуждают возможный визит в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы помочь наладить отношения и убедить королевство увеличить добычу нефти. Однако предугадать исход невозможно, американцы привыкли диктовать свои условия, а сейчас у Востока есть шанс перевести игру в свои правила.

Что ж, посмотрим, что для гордых арабов дороже: реальная независимость или быстро проходящая благосклонность Запада.

Сломают ли американцы арабов в ближайшие две недели и продавят ли свои санкции? Нет, у них это не получится Да, есть вероятность