Какие страны Ближнего Востока поддержали Россию в "Операции Z" на Украине Востоковед Василий Останин-Головня — о реакции государств ближневосточного региона на принуждение Киева к миру. 153228 153228 Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

После начала специальной операции России на Украине коллективный Запад обрушил на нас всю свою санкционную мощь. Курс евро и доллара стремительно пошёл вверх. Европа закрыла воздушное пространство для российской авиации, даже Швейцария в этом вопросе отказалась от традиционного нейтралитета.

Сбылся кошмарный сон "Партии холодильника": из-за обилия красных зон над картой Европы создаётся впечатление, что Россия оказалась в тотальной изоляции. На самом же деле ограничения ввели только 36 (из 193 в составе ООН) государств.

Мало приятного в этих цифрах, но важно помнить, что мир не ограничивается ЕС и США. Иногда полезно сместить политический фокус внимания с Запада. Дорога в противоположную сторону для нас по-прежнему открыта. Реакция стран Ближнего Востока на признание ДНР и ЛНР и начало спецоперации на Украине оказалась не столь однозначной, как на Западе. По-восточному мудро большинство правительств и лидеров региона воздержались от прямого осуждения действий России или вовсе не высказывали позицию публично.

Саудовская Аравия заявила, что не будет увеличивать добычу нефти, чтобы снизить цены. Рост акций Aramco явно воодушевил Эр-Рияд, который и дальше намерен придерживаться соглашения о добыче, заключённого с Россией в формате ОПЕК+. ОАЭ вслед за Китаем и Индией воздержались от голосования по выдвинутой Вашингтоном резолюции Совбеза ООН, осуждающей действия Москвы. Более того, Саудовская Аравия и ОАЭ понимают, что в случае осуждения России они столкнутся с обвинениями в "двойных стандартах". В составе общей "Арабской коалиции" они уже несколько лет воюют в Йемене. Их часто обвиняют в гибели мирных жителей и усугублении гуманитарного кризиса.

Иран выступил против войны, но в её разжигании обвинил Запад. 24 февраля президент Эбрагим Раиси сказал Владимиру Путину, что "расширение НАТО представляет собой серьёзную угрозу стабильности и безопасности независимых стран во всех регионах мира". Глава МИД Ирана также обвинил Североатлантический альянс. Вероятно, Тегеран до сих пор надеется заключить "ядерную сделку" с ЕС и США в свою пользу. Ведь как можно критиковать мирную программу Ирана после заявлений Зеленского с трибуны Мюнхена о восстановлении ядерного арсенала Украины?

Израиль сначала выразил поддержку территориальной целостности Украины, прямо не упоминая Россию. Позже руководство страны разошлось во мнениях: премьер-министр продемонстрировал солидарность украинцам, не осудив при этом Москву, а глава МИД назвал спецоперацию "серьёзным нарушением международного порядка". ЦАХАЛ и спецслужбы не готовы разорвать соглашение с Москвой по Сирии. Руководство еврейского государства не питает иллюзий относительно радикалов и нацистов, поддерживаемых украинским режимом. Тем более после вчерашнего убийства гражданина Израиля украинским пограничником.

Катар призвал "все стороны проявлять сдержанность", не обвиняя при этом Россию. Эмир Катара также заявил, что его страна не может увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и перенаправить свой экспорт в Европу, чтобы предотвратить там энергетический кризис.

Египет опубликовал заявление МИД о том, что с обеспокоенностью следит за событиями на Украине и призывает к дипломатическим решениям во избежание гуманитарных кризисов. Однако Каир последние несколько лет наращивал военное сотрудничество с Россией, которая, в отличие от ЕС и США, поддержала решение президента Абд аль-Фатаха ас-Сиси запретить деятельность "Братьев-мусульман"[1]. К тому же Египет сильно зависит от импорта пшеницы из России и Украины, и его прекращение угрожает продовольственным кризисом.

Ливан буквально раскололся надвое. Правительство заявило, что "осуждает вторжение на территорию Украины и призывает Россию немедленно прекратить военную операцию". Парламент раскритиковал МИД за поспешность и "неспособность понимания глобальных раскладов". После этого многие члены "Коалиции 8 марта", куда входит "Хизбалла", публично выступили в поддержку России.

Для понимания истинного положения дел необходимо сместить политический фокус внимания с Запада на Восток. Конечно, рассчитывать на одобрение спецоперации России на Украине со стороны крупных игроков международной арены было бы наивной ошибкой. Мировая политика устроена куда сложнее, чем кажется.

Ближний Восток понимает логику России, которая хочет добиться возвращения НАТО к границам, обозначенным в 1997 году. Там прекрасно помнят колониальное прошлое. Лидеры региона знают, каковы последствия вмешательства США, Франции и Великобритании, не понаслышке. В регионе до сих пор слышится эхо "арабской весны". Ирак, Ливия, Йемен и Сирия служат живым напоминанием о том, как Запад на самом деле относится к "правам человека", "демократии" и суверенитету.

Сегодняшние события — это реперные точки истории. Накопилась критическая масса противоречий между системой международного права, политикой отдельных государств и декларируемых ООН "универсальных" ценностей. После кризиса на Украине многие ожидают ревизии существующего однополярного миропорядка. И Восток будет играть в этом одну из ведущих ролей.

[1] Движение запрещено в РФ

Как быстро после завершения военной операции на Украине страны Ближнего Востока могут признать новую власть? 0 Сразу после завершения всех юридических процедур Этот процесс будет происходить постепенно