Какие страны поддержали Россию в военной операции на Украине Всё меньше стран хочет платить за идеологические химеры Вашингтона, считают эксперты. Признание права России на самооборону логично для большинства цивилизованных государств. 25 февраля, 15:09 Обложка © Shutterstock

Видя, что киевский режим не может оказывать серьёзного сопротивления российской операции по принуждению к миру, США и союзники пробуют вариант с международным давлением на Россию. Фактически полностью и безапелляционно поддержали позицию Украины лишь Евросоюз и США, отметил политолог Марат Баширов.

— Это преимущественно касается только США и Евросоюза. Даже не стран, входящих в Евросоюз, а его как организации. Собственно, если мы посмотрим внимательно, то увидим полнейшую профанацию санкций, которыми нам грозили. Например, США продавили запрет на продажу России пассажирских самолётов Airbus и запчастей к ним, но не запретили продавать Boeing. Сейчас санкции — это в первую очередь средства конкурентной борьбы между США и Китаем или США и странами Евросоюза. Для Вашингтона всё это повод, как говорит наша молодёжь, "отжать" рынки у конкурентов. Они так же воюют с Пекином, ограничивая везде, где могут. Впрочем, борьба идёт уже слабо, Дональд Трамп хорошо сказал, что санкции ввели на два доллара, а сдали целую страну, — подчеркнул Баширов.

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Целый ряд стран поддержал Россию. Во-первых, это Китай, который прямо заявил, что не стоит обрушать рынок энергоресурсов из-за Украины. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь на брифинге отметил, что история украинского конфликта сложная и особенная. Он предположил, что можно понять обеспокоенность России в сфере безопасности, а значит, нужно отринуть менталитет холодной войны и начать формировать новый механизм европейской безопасности.

Суверенитет и территориальную целостность каждой страны нужно уважать и защищать. Основные цели и принципы Устава ООН также необходимо отстаивать совместными усилиями. Это принцип, который Китай всегда поддерживал, а также основная норма международных отношений, которую должны соблюдать все страны Ван Ваньбинь Представитель МИД КНР

Также позицию России поддержали Сирия, Никарагуа, Куба — страны, с которыми налажены давние товарищеские отношения. В случае с Сирией военное сотрудничество помогло руководству удержать свою страну от хаоса навалившейся на неё войны.

— Очень многие государства высказали поддержку России и признали Луганскую и Донецкую народные республики. Это и Китай, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, Киргизия, разумеется, Белоруссия, которая оказывает даже военную помощь. Более того, я бы сказал, что после того, как Киев будет взят (а это произойдёт в ближайшее время), многие страны, которые проявляют сдержанную позицию, начнут диалог с новыми государственными образованиями на территории бывшей Украины. Тот же Казахстан заявил, что вопрос на повестке пока не стоит, но после взятия Киева они будут вынуждены выстраивать отношения с новой властью, — считает председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

При этом в целом страны, не подпавшие под прямое влияние США, достаточно нейтрально отнеслись к конфликту на Украине. Так, в разговоре с Владимиром Путиным о сложившейся ситуации премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что разногласия между Москвой и блоком НАТО может решить только "честный и искренний диалог", а также он выразил обеспокоенность относительно граждан его страны, оказавшихся на Украине.

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал своего подчинённого, генерала Антонину Гамилтона Моруау, который отрицательно высказался о России. Болсонару указал ему, что заявления по вопросам внешней политики вправе делать только президент, а также подчеркнул, что он поддерживает мир и очень ценит отношения, сложившиеся с президентом России Владимиром Путиным.

Мы ездили в Россию с миром, мы установили исключительный контакт с президентом Путиным Жаир Болсонару Президент Бразилии

А президент Сербии Александр Вучич и вовсе заявил, что считает антироссийскую позицию Запада лицемерной, ответив, что те, кто нынче "преисполнен уважения к международному праву и международно признанным границам", ничего не сказали в 1999 году, когда натовская авиация бомбила Белград.

— Грузия и ряд других стран, в том числе и Южная Корея, которая отказалась на сегодняшний день вводить какие-то санкции против России, понимают, что политическая ситуация меняется, что США перестают быть гегемоном, основным источником силы. Все видят, что есть ключевые союзники вне НАТО и сотрудничество с блоком — не всегда гарантия успеха: Украина и Афганистан получали многомиллиардную помощь, а в итоге оказались недееспособны, классические fail state. Поэтому люди начинают критично относиться к заявлениям США. Внешним игрокам нужно сохранять экономические отношения с Россией. В мире, который переживает посткоронавирусную рецессию, потеря большого рынка крайне негативна. Тем более терять его ради идеологических химер, выдуманных в США, бессмысленно. Полагаю, что в ближнеисторической перспективе даже страны Евросоюза будут менять свою позицию, потому что вести борьбу за лидерство США будет уже не так интересно, когда на кону будет стоять вопрос о том, чем отапливать дома зимой и что будет есть население, — заявил Мендкович.

Так, Нацбанк Грузии объявил о готовности оказать помощь грузинскому отделению ВТБ, если у него образуются проблемы с ликвидностью в результате санкций, которые были введены рядом стран Запада из-за событий на Украине.

— Из-за военных действий России в отношении Украины США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели санкции против российской финансовой системы, в том числе АО "ВТБ банк Джорджиа", которое является членом группы ВТБ… В случае возникновения потребности в дополнительной ликвидности Нацбанк готов обеспечить банк соответствующей финансовой помощью, — говорится в тексте сообщения.

Придёт ли кто-нибудь Украине на помощь? Страны НАТО отделаются заявлениями о намерениях Запад будет поставлять оружие украинским войскам Зеленскому окажут поддержку в телефонном разговоре, дадут ценные советы

Авторы Никита Юрченко