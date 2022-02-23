"Где остановится Путин?": Как западные СМИ оценили признание Россией ДНР и ЛНР Журналист Сергей Долгов — о том, почему западные СМИ замерли в ожидании ответов политиков на главный вопрос, который их терзает, — дойдет ли Москва до Киева. 22 февраля, 21:40 Обложка © LIFE

"Устроил шоу", "выплеснул боль", "поставил Европу на грань самой большой войны со времён Второй мировой", "где он остановится?". Все эти тезисы декларируются западными СМИ сейчас. А в первые часы после решения Владимира Путина их публикации выглядели растерянными. Многие месяцы отрабатывая методичку о "российском вторжении на Украину", западные журналисты не сумели самостоятельно понять, чем было решение Путина о признании ДНР и ЛНР — вторжением, констатацией факта или результатом компромисса с Западом.

Впрочем, ближе к вечеру по американскому времени методички, видимо, пришли — и они стали "анализировать" произошедшее. Так, им категорически не понравилось само выступление российского президента. "В понедельник президент Путин устроил настоящее шоу. Сначала на встрече с Советом безопасности, которая напоминала драму с телеканала Netflix, а затем при помощи длинной речи, целью которой было преподать урок истории и оправдать российскую агрессию", — пишет редакция CNN. Которой, судя по её публикациям, урок истории не помешает.

"Речь Путина была злой, нетерпеливой и угрожающей. Такое ощущение, что он избавлялся от боли, которая 20 лет его терзала изнутри", — пишет BBC. Которой не помешает урок психологии. Восемь лет Владимир Путин терпел украинское хамство и танцы с бубнами вокруг Минских соглашений. Восемь лет он вежливо отвечал на украинские оскорбления и потоки сознания. Естественно, у главы государства накипело.

Не понравилось западным СМИ и требование Путина, обращённое к Киеву, — о прекращении атак на ЛНР и ДНР. "Ультиматум Украине прекратить делать то, что она не делает, во многом похож на тот, что Джордж Буш, Тони Блэр и испанский премьер Хосе Мария Аснар выставили Ираку относительно демонстрации его несуществующего оружия массового поражения в преддверии вторжения в 2003 году", — пишет британская The Independent. Корреспондентам уважаемого издания стоит всё-таки перестать следовать мантрам, покинуть свой уютный лондонский офис и на недельку слетать в Донбасс. Поездить по районам, послушать различные звуки — тогда, возможно, они не будут говорить о несуществующих обстрелах.

Но это скорее прошлое. Основные публикации посвящены будущему — теме "как дальше жить" и "что против России вводить". "Многие месяцы жёстких предупреждений и дипломатии со стороны администрации Байдена не смогли удержать президента России Владимира Путина от приказа своим войскам войти в Восточную Украину. Что, как опасаются американские и европейские официальные лица, является предтечей для полномасштабного вторжения", — сообщает журнал Time. Абсолютно не смущаясь наличию в одном предложении слов "жёсткие предупреждения" и "дипломатия".

Успешные дипломатические переговоры с Москвой должны были вестись ради поиска компромиссов, при учёте её интересов и в нормальной атмосфере. На деле же они превратились в обмены ультиматумами, отказ учитывать российские интересы в вопросах безопасности (например, в вопросе расширения НАТО), а также постоянно нагнетаемую американцами истерику о российском вторжении. Неудивительно, что дипломатический подход не удался — и теперь нужен новый.

"Всё внимание мира сейчас приковано к президенту Джо Байдену. Тому, как он ответит на агрессию России, а также на нестабильную ситуацию, которая может привести к самому масштабному конфликту в Европе со времён Второй мировой", — пишет издание The Time. Да, Байден уже ответил. "Я подписал исполнительный указ, чтобы не дать России шансы нажиться на этом вопиющем нарушении международного закона. Мы продолжаем тесные консультации с союзниками и партнёрами (включая Украину) о следующих шагах", — заявил Байден. Однако речь идёт лишь о законе, который запрещает американцам инвестировать в ЛНР и ДНР, а также иметь дела с этими республиками. Как будто перед ними выстроилась очередь из американских граждан, которые несут в Донецк деньги!

Ответов от него ждут скорее по санкциям против России. "Сейчас мяч во многом на стороне США и Запада — всё зависит от того, как они ответят на произошедшее. Будет ли Москва платить "очень тяжёлую цену" за произошедшее, как они говорили ранее, или же всё превратится в де-факто аннексию части Украины", — пишет The Independent.

И западные СМИ в целом не верят в то, что дедушка Джо пойдёт на крайне жёсткие санкции. "Западные страны вместе поддержали Украину, пообещав жёсткие санкции против России в случае вторжения. Однако пока не понятно, насколько эффективным будет такой шаг", — пишет BBC.

"Первый американский ответ на действия Москвы был ограниченным. Президент Байден должен поддержать единство среди союзников, так что он пытается сохранить баланс между сдерживанием и наказанием в отношениях с Путиным", — пишет The New York Times. Тем не менее, по мнению издания, основные санкции остаются "в резерве" и могут быть в любой момент использованы.

Вопрос в том, когда? "Очевидно, что масштаб ответа Запада, угрожавшего жесточайшим наказанием за российское вторжение, будет зависеть от ответа на вопрос, который волнует весь мир: где Путин остановится?", — пишет европейское издание Politico. "Попытка пересмотреть историю и слова Путина о том, что Украина никогда не была государством, звучит в нынешних условиях зловеще", — уверяет BBC. То есть, переводя на русский язык, западным журналистам непонятно, пойдут ли российские войска брать Харьков, Одессу или Киев.

В Москве уже дали ответ на этот вопрос — по данным МИД РФ, Россия признала ДНР и ЛНР в "их фактических границах", то есть Путин не собирается идти брать даже Мариуполь. Однако тут всё зависит не от него, а от Зеленского. Если украинская армия продолжит обстрелы или тем паче решит напасть на республики, то контрнаступление Российской армии вполне может завести её и на другие территории Украины.

Да, некоторые пишут о подобном варианте. "Решение разместить солдат для проведения т.н. "миротворческой миссии" будет рассмотрено на Украине и другими западными союзниками как оккупация региона и, скорее всего, вызовет жёсткие санкции, а также военный ответ со стороны Украины", — уверяет издание The Guardian. Однако уже практически очевидно, что военного ответа, скорее всего, не будет: Зеленский не собирается устраивать войну в Донбассе без гарантий сохранности его власти на Украине со стороны Байдена (ибо если Путин решит после этого идти на Киев, то сдержать его может только американский контингент в украинской столице), однако Байден категорически отказывается эти гарантии давать. Американцы предлагают украинскому президенту действовать на свой страх и риск — всё ради того, чтобы ценой смерти украинских солдат создать картинку для консолидации Запада в российском вопросе.

Согласится ли Запад с независимостью Донбасса? Разумеется, согласится со временем Вряд ли, скорее всего, будут вводить новые санкции Никогда не согласится и будет накачивать Украину оружием

Авторы Сергей Долгов