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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 10:54
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Зеленский отказался отводить войска ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

Глава украинского государства заявил, что Киев не общается с представителями ЛНР и ДНР, выступившими с соответствующим призывом.

Украина не намерена отводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса в ответ на соответствующую просьбу ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Эстонии.

"Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", — сказал Зеленский на вопрос журналистов об ответе Киева на обращения руководителей ДНР и ЛНР с призывом вывести украинские войска из Луганской и Донецкой областей.

Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"
Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при определённых условиях готов будет ввести в стране военное положение, а также рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Напомним, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.

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Роман Имполитов
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