Зеленский отказался отводить войска ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса

Глава украинского государства заявил, что Киев не общается с представителями ЛНР и ДНР, выступившими с соответствующим призывом.

Украина не намерена отводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса в ответ на соответствующую просьбу ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Эстонии.

"Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", — сказал Зеленский на вопрос журналистов об ответе Киева на обращения руководителей ДНР и ЛНР с призывом вывести украинские войска из Луганской и Донецкой областей.