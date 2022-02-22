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22 февраля, 10:54
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Зеленский отказался отводить войска ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса

Ранее глава государства также заявил, что рассмотрит возможность прекращения дипотношений с Россией.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

Украина не намерена отводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса в ответ на соответствующую просьбу ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом.

"Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", — сказал Зеленский на вопрос журналистов об ответе Киева на обращения руководителей ДНР и ЛНР с призывом вывести украинские войска из Луганской и Донецкой областей.

Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при определённых условиях готов будет ввести в стране военное положение, а также рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Напомним, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.

Роман Имполитов

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