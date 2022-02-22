Канцлер Австрии допустил, что санкции против России затронут "Северный поток – 2"
По его словам, трубопровод попадёт под ограничения, если в силу вступит обширный санкционный режим.
Санкционный пакет Европейского союза против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР может коснуться трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток – 2", — заявил он в ходе пресс-конференции.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.
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