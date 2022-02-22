Канцлер Австрии допустил, что санкции против России затронут "Северный поток – 2"

По его словам, трубопровод попадёт под ограничения, если в силу вступит обширный санкционный режим.

Санкционный пакет Европейского союза против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР может коснуться трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.