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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 10:49

Канцлер Австрии допустил, что санкции против России затронут "Северный поток – 2"

По его словам, трубопровод попадёт под ограничения, если в силу вступит обширный санкционный режим.

Санкционный пакет Европейского союза против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР может коснуться трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток – 2", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Ведущая фракция ЕП потребовала исключить Россию из европейской экономики
Ведущая фракция ЕП потребовала исключить Россию из европейской экономики

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.

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Александра Васильева
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