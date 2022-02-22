Канцлер Австрии допустил, что санкции против России затронут "Северный поток – 2"

Санкционный пакет Европейского союза против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР может коснуться трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток – 2", — заявил он в ходе пресс-конференции.