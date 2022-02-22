МИД Австрии решил вызвать посла России из-за признания ДНР и ЛНР
В иностранном ведомстве обвинили Москву в нарушении соглашений и сведении к нулю дипломатических усилий выхода из украинского кризиса.
МИД Австрии намерен вызвать посла России в Вене из-за решения Москвы признать независимость республик Донбасса — ЛНР и ДНР. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер.
"Россия нарушает соглашение, тем самым, к сожалению, осложняя дипломатические усилия. По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД", — заявил он после заседания кризисного кабинета Австрии.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.
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