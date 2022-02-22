МИД Австрии решил вызвать посла России из-за признания ДНР и ЛНР

В иностранном ведомстве обвинили Москву в нарушении соглашений и сведении к нулю дипломатических усилий выхода из украинского кризиса.

МИД Австрии намерен вызвать посла России в Вене из-за решения Москвы признать независимость республик Донбасса — ЛНР и ДНР. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер.

"Россия нарушает соглашение, тем самым, к сожалению, осложняя дипломатические усилия. По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД", — заявил он после заседания кризисного кабинета Австрии.