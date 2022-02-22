Экс-соратник Навального Фёдор Горожанко не явился в суд

Экс-сотрудник ФБК Фёдор Горожанко даёт показания в суде 21 февраля. Видео © SHOT

Свидетель Фёдор Горожанко (бывший сотрудник ФБК*), который накануне давал пространные показания на заседании по делу Алексея Навального, то отказываясь, то настаивая на своих словах, сегодня не пришёл в суд.

Навальный тут же заявил, что его "съели". Ясность в ситуацию внёс бывший соратник обвиняемого Иван Жданов, он написал в "Твиттере", что Горожанко жив-здоров, но он отказывается дальше участвовать в процессе.

Накануне Горожанко заявил на судебном слушании, что на него якобы оказывало давление следствие. Но уже через минуту он утверждал обратное. Прокурор несколько раз задавал вопрос, считает ли он, что сейчас на него тоже давят. Но Горожанко превратил своё выступление в шоу, путая в ответах себя и присутствующих. Кадры публикует SHOT.

Напомним, 15 февраля в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. При этом во время заседания Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить.