Стриптиз и отсутствие зарплат: Как прошло второе судебное заседание по делу Навального 21 февраля В Покрове продолжился суд над Алексеем Навальным, который обвиняется в мошенничестве. И похоже, что деньги уходили не только на развлечения, но и на дорогие украшения. 21 февраля, 19:58 Алексей Навальный (в центре) и адвокат Ольга Михайлова (вторая справа) на экране во время рассмотрения нового дела в отношении Алексея Навального. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Сегодня в покровской ИК-2 Лефортовский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела Алексея Навального. Блогера обвиняют в мошенничестве и оскорблении участников судебного процесса. Вместе с обвиняемым в зале присутствует его жена Юлия. Навальный не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Куда уходили и откуда приходили деньги

Сегодня перед судом выступал бывший сотрудник ФБК* Виталий Серуканов. Он заявил, что Навальный и его жена получали многомилионные переводы. Кроме того, блогер имел некую сумку, где у него хранились деньги. По словам Серуканова, с ней он ходил в стриптиз-клубы.

Свидетель, бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Серуканов пояснил, что зарплату получал наличными, а сам Навальный, по его мнению, и есть олицетворение коррупции. Так, он утверждает, что Навальный вместе с семьёй совершил 22 поездки за границу и покупал дорогие ювелирные украшения. По словам свидетеля, Навальный совершал до 70 перелётов в год, а его жена — чуть меньше.

— В суд выносится только проверенная информация. В соответствии с тем, что прозвучало в суде, Навальный совершал траты на личные нужды. Сам факт анализа и представление в ходе процессе этих доказательств означает, что информация была проверена. Сейчас обществу будет представлена нелицеприятная сторона Навального, которая ставит его в один ряд с пережитками 90-х — такими как секта "Великое белое братство ЮСМАЛОС", лидером которой была Мария Дэви Христос, и другие деструктивные организации. Это ставит в очень неудобное положение западные структуры, которые курировали Навального, — рассказал Лайфу политолог Сергей Карнаухов.

Сторонникам Навальный предлагал дополнительный заработок. Он, например, предложил Серуканову подать заявление в ЕСПЧ, а компенсацию поделить. Серуканов рассказал и о сотрудничестве с западными структурами. Он утверждает, что встречался с журналистом Кара-Мурзой, который может быть связан с иностранными НКО. От них планировалось получить денежные средства на предвыборную кампанию.

Что было в ФБК*

Бывший сотрудник ФБК* рассказал о структуре организации. У фонда были федеральный и региональные штабы. Между ними проводились планёрки и распределялись задачи. Решения принимали Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков.

Директор ФБК Иван Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Как оказалось, ушлые "оппозиционеры" во время своих акций накручивали численность протестующих. При подсчёте учитывали не только участников акций, но и прохожих, чтобы представить кураторам отчёты об успешной работе.

Кроме этого жулики мошенничали и с агитационными материалами — они якобы изымались, а на самом деле их просто не было, так как их невозможно было раздать. Отдельно Серуканов сообщил подробности о зарплатах. По его словам, команда Навального часто задерживала выплаты и ему приходилось платить активистам из своего кармана.

При этом свидетель заявил, что Навальный предлагал нанять в организацию некую "сисястую бабу". На этом месте его речь была прервана судом.

— Я думаю, что в итоге Навальный получит новый срок, а ФБК* постепенно демонтирован. Изначально западные страны их создавали с целью государственного переворота в России. Их запретили, и они переименовались. Так и будет продолжаться. Через некоторое время эти структуры перестанут существовать. Думаю, что по причине милосердия он может выйти раньше 2051 года, как он это заявляет, — считает политолог Сергей Марков.

Стоит отметить, что и в этот раз Навальный опять оскорблял участников процесса. В одной из своих реплик в адрес Серуканова он сказал: "Такое субъективно некомпетентное существо, как он, получает миллион рублей". Привлекут его за это к ответственности или нет? Вопрос! В скором времени мы узнаем ещё больше подробностей о том, куда уходили деньги от сторонников. И это явно будет не печать агитационных материалов и спонсирование избирательных кампаний. На данный момент суд прервал рассмотрение дела. Процесс продолжится 22 февраля. Уже завтра можно будет ожидать очередной допрос свидетелей, а также, вероятно, оценить дальнейшие срывы Навального на других участников слушания. Эксперты считают, что адвокаты будут настаивать на том, чтобы пронести ноутбук и телефон на территорию колонии, которая является режимным объектом.

Считаете ли вы обвинения обоснованными? Нет. Обвинения должны быть суровей Да. Блогер вёл деятельность ради личного обогащения

Авторы Даниил Черных