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Экс-юрист ФБК Серуканов заявил, что Навальный тратил деньги организации на стриптиз-клубы

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Стриптиз и отсутствие зарплат: Как прошло второе судебное заседание по делу Навального 21 февраля

В Покрове продолжился суд над Алексеем Навальным, который обвиняется в мошенничестве. И похоже, что деньги уходили не только на развлечения, но и на дорогие украшения.

21 февраля, 19:58
<p>Алексей Навальный (в центре) и адвокат Ольга Михайлова (вторая справа) на экране во время рассмотрения нового дела в отношении Алексея Навального. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Алексей Навальный (в центре) и адвокат Ольга Михайлова (вторая справа) на экране во время рассмотрения нового дела в отношении Алексея Навального. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Сегодня в покровской ИК-2 Лефортовский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела Алексея Навального. Блогера обвиняют в мошенничестве и оскорблении участников судебного процесса. Вместе с обвиняемым в зале присутствует его жена Юлия. Навальный не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Куда уходили и откуда приходили деньги

Сегодня перед судом выступал бывший сотрудник ФБК* Виталий Серуканов. Он заявил, что Навальный и его жена получали многомилионные переводы. Кроме того, блогер имел некую сумку, где у него хранились деньги. По словам Серуканова, с ней он ходил в стриптиз-клубы.

Свидетель, бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Свидетель, бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Серуканов пояснил, что зарплату получал наличными, а сам Навальный, по его мнению, и есть олицетворение коррупции. Так, он утверждает, что Навальный вместе с семьёй совершил 22 поездки за границу и покупал дорогие ювелирные украшения. По словам свидетеля, Навальный совершал до 70 перелётов в год, а его жена — чуть меньше.

В суд выносится только проверенная информация. В соответствии с тем, что прозвучало в суде, Навальный совершал траты на личные нужды. Сам факт анализа и представление в ходе процессе этих доказательств означает, что информация была проверена. Сейчас обществу будет представлена нелицеприятная сторона Навального, которая ставит его в один ряд с пережитками 90-х — такими как секта "Великое белое братство ЮСМАЛОС", лидером которой была Мария Дэви Христос, и другие деструктивные организации. Это ставит в очень неудобное положение западные структуры, которые курировали Навального, — рассказал Лайфу политолог Сергей Карнаухов.

Сторонникам Навальный предлагал дополнительный заработок. Он, например, предложил Серуканову подать заявление в ЕСПЧ, а компенсацию поделить. Серуканов рассказал и о сотрудничестве с западными структурами. Он утверждает, что встречался с журналистом Кара-Мурзой, который может быть связан с иностранными НКО. От них планировалось получить денежные средства на предвыборную кампанию.

Что было в ФБК*

Бывший сотрудник ФБК* рассказал о структуре организации. У фонда были федеральный и региональные штабы. Между ними проводились планёрки и распределялись задачи. Решения принимали Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков.

Директор ФБК Иван Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Директор ФБК Иван Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Как оказалось, ушлые "оппозиционеры" во время своих акций накручивали численность протестующих. При подсчёте учитывали не только участников акций, но и прохожих, чтобы представить кураторам отчёты об успешной работе.

Кроме этого жулики мошенничали и с агитационными материалами — они якобы изымались, а на самом деле их просто не было, так как их невозможно было раздать. Отдельно Серуканов сообщил подробности о зарплатах. По его словам, команда Навального часто задерживала выплаты и ему приходилось платить активистам из своего кармана.

При этом свидетель заявил, что Навальный предлагал нанять в организацию некую "сисястую бабу". На этом месте его речь была прервана судом.

Я думаю, что в итоге Навальный получит новый срок, а ФБК* постепенно демонтирован. Изначально западные страны их создавали с целью государственного переворота в России. Их запретили, и они переименовались. Так и будет продолжаться. Через некоторое время эти структуры перестанут существовать. Думаю, что по причине милосердия он может выйти раньше 2051 года, как он это заявляет, считает политолог Сергей Марков.

Стоит отметить, что и в этот раз Навальный опять оскорблял участников процесса. В одной из своих реплик в адрес Серуканова он сказал: "Такое субъективно некомпетентное существо, как он, получает миллион рублей".

Привлекут его за это к ответственности или нет? Вопрос!

В скором времени мы узнаем ещё больше подробностей о том, куда уходили деньги от сторонников. И это явно будет не печать агитационных материалов и спонсирование избирательных кампаний. На данный момент суд прервал рассмотрение дела. Процесс продолжится 22 февраля. Уже завтра можно будет ожидать очередной допрос свидетелей, а также, вероятно, оценить дальнейшие срывы Навального на других участников слушания. Эксперты считают, что адвокаты будут настаивать на том, чтобы пронести ноутбук и телефон на территорию колонии, которая является режимным объектом.

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Считаете ли вы обвинения обоснованными?

Мошенническая кампания и оскорбления: Как прошло первое судебное заседание по делу Навального 15 февраля

Мошенническая кампания и оскорбления: Как прошло первое судебное заседание по делу Навального 15 февраля

Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных

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