Мошенническая кампания и оскорбления: Как прошло первое судебное заседание по делу Навального 15 февраля Под видом президентской кампании Алексей Навальный провернул грандиозную финансовую аферу. Теперь суд разбирается, куда уходили деньги. 15 февраля, 20:05 Алексей Навальный (на экране). Фото © ТАСС / AP Photo / Denis Kaminev

Сегодня во Владимирской области начали слушать два новых уголовных дела, возбуждённых против блогера Алексея Навального. По статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" рассматриваются четыре эпизода и ещё два — по статье 297 УК РФ "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи".

Дело разбирается Лефортовским райсудом Москвы, сам Навальный находится в исправительной колонии № 2 Владимирской области, поэтому заседание было выездным. По новым обвинениям он может получить дополнительно до 15 лет заключения. Сам блогер считает, что выйдет на свободу только весной 2051 года.

Туфельки, украшения от "Тиффани" и личные нужды

Алексей Навальный (в центре за столом) и адвокат Ольга Михайлова (слева) на экране во время рассмотрения нового дела. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Навальный по закону не мог участвовать в выборах президента Российской Федерации из-за судимости, однако деньги на предвыборную кампанию он собирал. Следователи считают, что ему удалось получить 588 миллионов рублей, из которых на себя и соратников Навальный потратил 356 миллионов рублей. Стоит отметить, что собирались деньги не только на президентскую кампанию, но и на работу "Фонда борьбы с коррупцией"* и его штабов.

— Обвинения обоснованные. Они подтверждены документально. Есть выписка с донатного счёта Леонида Волкова, на который собирались пожертвования. Там видно, что деньги тратились на личные нужды, а также переводились жене. До этого я изучал публичные отчёты использованных некоммерческих организаций. Деньги сначала заводились на счёт Леонида Волкова, далее перечислялись на счета организаций, по сути являвшихся фирмами-однодневками, и оттуда якобы тратились на президентскую кампанию. По моим подсчётам, суммы не сходятся. То же самое с биткоинами. Волков отчитывается, что их пришло на 12 миллионов рублей, а мы видим в открытой базе блокчейна 47 миллионов рублей, — отметил юрист Илья Ремесло.

В своём телеграм-канале он опубликовал, куда уходили деньги. По его информации, со счёта руководителя выборного штаба Навального Леонида Волкова деньги переводились его жене Анне Бирюковой и бывшей супруге Наталье Грединой. Все транзакции были совершены в 2018 году. Примечательны назначения платежей: "на добрые дела" и "туфельки на вторую пару лапок". Жил Волков с женой на широкую ногу: 6 июня 2018 года он перевёл 500 тысяч рублей своей жене с обоснованием: "перевод денежных средств на домашние нужды". 200 тысяч рублей на домашние нужды были переведены ещё и 17 июля. За день до этого больше двух миллионов рублей были отправлены Анне Бирюковой на погашение некоего кредитного договора. Кроме этого, оплачивались донатами сторонников и коммунальные услуги в ЖК "Граф Орлов".

Отдельными статьями в графе расходов стали, видимо, признания супруге в любви — покупка ювелирных изделий Tiffany & Co на сумму 627 тыс. рублей. Оплата услуг перинатального центра "Мать и дитя" при рождении сына Волкова составила 788 тыс. рублей — следует из банковских выписок Волкова.

Фото © ТАСС / Антон Сергиенко

Информацию о том, куда уходили деньги со счёта структур Навального, раскрыл и суд. Зачитывая материалы дела, судья сообщила, что финансы тратились не на политическую деятельность, а на кафе, рестораны, прокат автомобилей, одежду, фитнес и многое другое. И это не только в России, но и за границей. Не забывал политик и про саморазвитие. По данным следствия, 19 тысяч пошли на оплату онлайн-школы по изучению английского языка.

Потерпевшими по этому делу являются Александр Кошелев, Михаил Костенко, Вячеслав Кузин и Александр Карнюхин. Ущерб оценивается в более чем 2,5 миллиона рублей.

Гособвинитель отметила, что сбор денег должен был быть организован на специальный избирательный счёт. Однако Навальный заведомо знал, что его не зарегистрируют, поскольку не имел юридического права участвовать в выборах, поэтому счёта быть не могло. По её мнению, сам несостоявшийся кандидат в президенты и его соратники изначально планировали потратить полученные финансы на свои нужды, в том числе для осуществления экстремистской деятельности.

Оскорбление судьи

Во время процесса по делу о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Алексей Навальный наговорил на новое дело. Оскорбление было нанесено мировой судье участка № 321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой и другим участникам процесса.

Например, Навальный в суде сказал: "Вы затыкаете мне рот, что прокурор несёт чушь" и "Вы люди, у которых нет совести вообще". Об этом ему напомнила прокурор сегодня. С обвинениями он не согласен.

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

— С самого начала, когда начался суд по поводу оскорбления Игната Артёменко, я был одним из тех людей, кто требовал, чтобы силовые органы немедленно возбуждали уголовное дело. Ни одна страна мира не позволяет такого обращения к государственному обвинителю и судье. Навальный использовал суд в качестве пиар-площадки по атаке на наши базовые ценности. Он также в своих выступлениях подверг унижению акцию "Бессмертный полк", оскорблял наследие Победы и ни во что не ставил судью и государственного обвинителя. В этой связи складывался отвратительный прецедент, когда различные маргинальные группировки могли бы и в дальнейшем позволять себе такое обращение с органами правосудия. Нужно было возбуждать дело и защищать престиж государства, участников судопроизводства и навсегда дать ясный сигнал обществу — так обращаться с российским судом и его участниками никто не позволит, — рассказал Лайфу политолог Сергей Карнаухов.

Два дела были объединены в одно. Адвокат Навального Ольга Михайлова признаёт, что нарушений в этом нет. Примечательно, что на суде вместе с Навальным находится его жена Юлия.

Поклонники Запада могут изучить похожие случаи там. Так, в США дела возбудили против трёх граждан, которые использовали незаконные схемы во время выборов 2016 года. Деньги шли не на президентскую кампанию, а им в карман. Ими были созданы политические комитеты для финансирования Трампа и Клинтон. С доверчивых американцев собрали 3,5 миллиона долларов. За такие действия согласно законам США обвиняемые могут получить 125 лет тюремного заключения.

В другом случае гражданин США создал два политических комитета в 2020 году. Один поддерживал Трампа, а другой — Байдена. Получили они почти 350 тысяч долларов. В Федеральную избирательную комиссию направили уведомления, что деньги были направлены на собираемые нужды, хотя реалии были иными. Обвиняемый признал свою вину.

И это не единичные случаи. Так, три года получил американец, похитивший 20 миллионов долларов, которые были направлены на выборы. Даже Дональд Трамп подозревался в нецелевом расходовании средств. Правда, официальных обвинений не последовало.

Илья Ремесло считает, что Навального дальше будут судить за отмывание преступно полученных средств. Произойдёт это после того, как будут доказаны хищения. Кроме этого, будут дела за экстремизм и создание экстремистского сообщества. С таким раскладом Навальный может получить максимальный срок — 25 лет. Это ставит крест не только на его политической карьере, но и на жизни в целом. Выйдет он свободу, когда ему уже будет за 70 лет. Если выйдет.

Сегодняшнее заседание завершилось на том, что один из томов дела был зачитан полностью. Слушания по делу Навального продолжатся 21 февраля и будут идти всю рабочую неделю, заявила судья.

*Организация, признанная экстремистской на территории РФ.

Тратили ли Навальный и соратники собранные деньги на личные нужды? Да. Обвинения в мошенничестве обоснованны Нет. Навальный собирался потратить деньги на выборы

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