Навальный предложил судье стать "весёлыми друзьями"
Он также сообщил, что его права были нарушены: блогеру не дали переодеться из тюремной робы в гражданскую одежду на время заседания.
Алексей Навальный. Кадр из видео © SHOT
Алексей Навальный выступает на заседании суда. Видео © SHOT
Во время выездного заседания Лефортовского районного суда Москвы Алексей Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить. Видео с заседания, где в отношении блогера рассматривается дело о мошенничестве, опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Я довольно опытный подсудимый. У меня много было судей. Со всеми у меня были прекрасные отношения. Со всеми судьями, которые меня судили и давали мне как бы несправедливые сроки, у меня были прекрасные отношения", — подчеркнул Навальный.
Он также сообщил суду, что его права были нарушены: блогеру не дали переодеться из тюремной робы в гражданскую одежду на время заседания. Из-за этого, по мнению Навального, он будет восприниматься как осуждённый и это повлияет на окончательное решение суда. Однако судья его заверила, что одежда никак не скажется на исходе дела, и отметила, что тоже является заложником режима. Ей не позволили взять с собой на заседание телефон. В ответ Навальный пошутил, что им бы сейчас не помешало что-нибудь алкогольное.
Напомним, что Навальный по решению суда проведёт в колонии около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к ИК. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Уголовное дело за мошенничество было возбуждено более года назад. По версии СК, Навальный похитил около 350 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК*.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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