Навальный предложил судье стать "весёлыми друзьями"

Алексей Навальный выступает на заседании суда. Видео © SHOT

Во время выездного заседания Лефортовского районного суда Москвы Алексей Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить. Видео с заседания, где в отношении блогера рассматривается дело о мошенничестве, опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Я довольно опытный подсудимый. У меня много было судей. Со всеми у меня были прекрасные отношения. Со всеми судьями, которые меня судили и давали мне как бы несправедливые сроки, у меня были прекрасные отношения", — подчеркнул Навальный.

Он также сообщил суду, что его права были нарушены: блогеру не дали переодеться из тюремной робы в гражданскую одежду на время заседания. Из-за этого, по мнению Навального, он будет восприниматься как осуждённый и это повлияет на окончательное решение суда. Однако судья его заверила, что одежда никак не скажется на исходе дела, и отметила, что тоже является заложником режима. Ей не позволили взять с собой на заседание телефон. В ответ Навальный пошутил, что им бы сейчас не помешало что-нибудь алкогольное.