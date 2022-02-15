Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин снова попал в больницу
Его доставили в клинику № 40 в Коммунарке. Детальной информации о состоянии звезды советского кино не приводится.
Актёр Геннадий Юхтин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Популярный советский киноактёр Геннадий Юхтин, который ранее был выписан из больницы по его просьбе, снова госпитализирован. У него диагностирован коронавирус. Об этом РИА ФАН рассказал источник из окружения артиста.
Известно, что на этот раз артист помещён в больницу № 40 в Коммунарке. Детальной информации о его состоянии нет.
Напомним, народный артист России Геннадий Юхтин, сыгравший в "Неуловимых мстителях" и "Весне на Заречной улице", был госпитализирован в тяжёлом состоянии. После улучшения актёр попросился домой. Врачи разрешили, но обещали держать ситуацию на контроле. Юхтин сыграл в таких популярных фильмах, как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других. Всего на счету талантливого актёра более 50 киноролей.
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