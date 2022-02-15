Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин снова попал в больницу

Популярный советский киноактёр Геннадий Юхтин, который ранее был выписан из больницы по его просьбе, снова госпитализирован. У него диагностирован коронавирус. Об этом РИА ФАН рассказал источник из окружения артиста.

Известно, что на этот раз артист помещён в больницу № 40 в Коммунарке. Детальной информации о его состоянии нет.