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Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин снова попал в больницу

Его доставили в клинику № 40 в Коммунарке. Детальной информации о состоянии звезды советского кино не приводится.

15 февраля, 09:59
<p>Актёр Геннадий Юхтин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Актёр Геннадий Юхтин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Популярный советский киноактёр Геннадий Юхтин, который ранее был выписан из больницы по его просьбе, снова госпитализирован. У него диагностирован коронавирус. Об этом РИА ФАН рассказал источник из окружения артиста.

Известно, что на этот раз артист помещён в больницу № 40 в Коммунарке. Детальной информации о его состоянии нет.

Напомним, народный артист России Геннадий Юхтин, сыгравший в "Неуловимых мстителях" и "Весне на Заречной улице", был госпитализирован в тяжёлом состоянии. После улучшения актёр попросился домой. Врачи разрешили, но обещали держать ситуацию на контроле. Юхтин сыграл в таких популярных фильмах, как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других. Всего на счету талантливого актёра более 50 киноролей.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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