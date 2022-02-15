Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях

Центральный банк (ЦБ) РФ и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы между гражданами, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, 12 банков планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля после завершения доработок своих IT-систем. Банк России совместно с участниками рынка будет в течение 2022 года тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля, а на последующих этапах развития платформы планируется предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.