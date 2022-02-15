В Раде оценили потери Украины из-за истерии вокруг "вторжения" в $2–3 млрд в месяц

Распространение западными СМИ фейковой информации о "возможном вторжении" России на территорию Украины поднимает панику, из-за чего украинская экономика несёт большие потери. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Люди должны понимать, что это (паника. — Прим. Лайфа) стоит сейчас Украине два-три миллиарда долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Эти учения возле портов — много экспортёров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнёрам", — рассказал политик в эфире телеканала "1+1".