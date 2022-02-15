В Раде оценили потери Украины из-за истерии вокруг "вторжения" в $2–3 млрд в месяц
Одно только решение американских властей о временном переносе своего посольства из Киева во Львов обойдётся стране в несколько сотен миллионов долларов.
Фото © Facebook / Верховная рада
Распространение западными СМИ фейковой информации о "возможном вторжении" России на территорию Украины поднимает панику, из-за чего украинская экономика несёт большие потери. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Люди должны понимать, что это (паника. — Прим. Лайфа) стоит сейчас Украине два-три миллиарда долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Эти учения возле портов — много экспортёров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнёрам", — рассказал политик в эфире телеканала "1+1".
По его словам, одно только решение американских властей о временном переносе своего посольства из Киева во Львов будет стоить Украине нескольких сотен миллионов долларов. По мнению Арахамии, через две-три недели, когда паника сойдёт на нет, необходимо будет проанализировать фейковую информацию, которую распространяли известные мировые СМИ, в частности CNN, Bloomberg и WSJ. Политик считает, что эти вбросы важно изучить, так как это "элементы гибридной войны". Он также добавил, что сейчас, по его мнению, идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Позже агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже объявила 15 февраля днём провала западной пропаганды войны.
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