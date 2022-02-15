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"Посрамлены и уничтожены": Захарова объявила 15 февраля днём провала западной пропаганды войны

Напомним, именно сегодня, по сообщениям американских СМИ, Россия якобы должна вторгнуться на территорию Украины и напасть на её столицу.

15 февраля, 09:14
<p>Мария Захарова. Фото ©<a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457356231/album-70034991_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МИД России </a></p>

Мария Захарова. Фото © МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Всё дело в том, что объявленная на Западе дата "нападения" Москвы на Киев настала, а самого "вторжения" не случилось.

"15 февраля 2022-го войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова поинтересовалась, не хочет ли Bloomberg уточнить прогноз по "вторжению"

Захарова поинтересовалась, не хочет ли Bloomberg уточнить прогноз по "вторжению"

Напомним, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Позже агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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