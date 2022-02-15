"Посрамлены и уничтожены": Захарова объявила 15 февраля днём провала западной пропаганды войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Всё дело в том, что объявленная на Западе дата "нападения" Москвы на Киев настала, а самого "вторжения" не случилось.