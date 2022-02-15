НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Есть вторая медаль дня: Мужская сборная России по конькобежному спорту взяла серебро в гонке преследования на ОИ

В составе нашей команды на старт вышли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

15 февраля, 08:51
<p>Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Фото © Getty Images</p>

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Фото © Getty Images

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала второй в командной гонке преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине.

В составе нашей сборной на старт вышли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Соперником по финалу была грозная команда Норвегии, которая сумела подтвердить статус фаворита и взяла золото.

Будет медаль: Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования Олимпиады

Будет медаль: Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования Олимпиады

Для нашей сборной это уже 20-я медаль на Олимпиаде в Пекине. В копилке российской команды четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1