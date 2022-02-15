Есть вторая медаль дня: Мужская сборная России по конькобежному спорту взяла серебро в гонке преследования на ОИ

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала второй в командной гонке преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине.

В составе нашей сборной на старт вышли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Соперником по финалу была грозная команда Норвегии, которая сумела подтвердить статус фаворита и взяла золото.