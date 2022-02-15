Есть вторая медаль дня: Мужская сборная России по конькобежному спорту взяла серебро в гонке преследования на ОИ
В составе нашей команды на старт вышли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.
Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Фото © Getty Images
Мужская сборная России по конькобежному спорту стала второй в командной гонке преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине.
В составе нашей сборной на старт вышли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Соперником по финалу была грозная команда Норвегии, которая сумела подтвердить статус фаворита и взяла золото.
Для нашей сборной это уже 20-я медаль на Олимпиаде в Пекине. В копилке российской команды четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.
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