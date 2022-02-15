Будет медаль: Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования Олимпиады

Мужская сборная России по конькобежному спорту пробилась в финал командной гонки преследования и гарантировала себе как минимум серебряные медали.

В полуфинальном забеге наша сборная опередила команду США и сумела установить олимпийский рекорд. Добавим, что вторым финалистом стала Норвегия.