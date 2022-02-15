Будет медаль: Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования Олимпиады
В решающем забеге нашу команду ждёт грозная сборная Норвегии. При этом в полуфинале россияне побили олимпийский рекорд.
Конькобежный спорт. Александр Румянцев, Даниил Алдошкин и Руслан Захаров (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Мужская сборная России по конькобежному спорту пробилась в финал командной гонки преследования и гарантировала себе как минимум серебряные медали.
В полуфинальном забеге наша сборная опередила команду США и сумела установить олимпийский рекорд. Добавим, что вторым финалистом стала Норвегия.
Отметим, что в аналогичной дисциплине наша женская команда не смогла пробиться в финал и будет бороться за бронзу.
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