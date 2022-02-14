Старт Камилы Валиевой и надежды на биатлонную эстафету: Расписание 11-го дня Олимпиады в Пекине

Одиннадцатый день Олимпийских игр в Пекине будет куда более насыщенным, нежели его предшественник. На кону сразу девять комплектов медалей в самых разных видах спорта. У России есть неплохие шансы на то, чтобы пополнить свою копилку сразу несколькими наградами. Лайф рассказывает о главных событиях 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине.

Биатлон. Мужская эстафета

Бронза Эдуарда Латыпова должна была приятно поднять настроение нашим биатлонистам, для которых Олимпиада складывается с переменным успехом. Тем не менее у наших спортсменов завтра будет один из последних шансов на то, чтобы завоевать ещё одну медаль, ибо в эстафете мы в числе явных фаворитов. Из-за мороза старт подвинули на два с половиной часа: вместо 12:00 гонка начнётся в 9:30, а покажет её телеканал "Россия-1".

Добавим, что в составе сборной России на дистанцию отправятся Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Состав самый боевой из всех возможных.

Фигурное катание. Женщины, короткая программа

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Долгожданное начало турнира фигуристок-одиночниц состоится 15 февраля. Наша команда ещё до старта сумела одержать важную победу: Камилу Валиеву допустили до соревнований, и теперь она поборется за золото. Главные фаворитки, естественно, наши. Помимо рекордсменки мира Валиевой, это Анна Щербакова и Александра Трусова, которые намерены в Пекине не пустить никого на пьедестал почёта. Старт короткой программы — в 13:00, прямой эфир — на "России-1".

Конькобежный спорт. Гонки преследования

Фото © ТАСС / Bobsled

Мужская и женская сборные России по конькобежному спорту завтра поборются за медали в гонке преследования. Обе команды без особых проблем вышли в полуфинал, где женщин ждёт сражение с грозными японками (действующие рекордсменки планеты), а мужчин — с командой США. Старт полуфиналов — в 9:30.

Бобслей. Двойки, мужчины. Финальные попытки

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Шансы на медаль у нашей сборной есть и в соревновании мужских двоек в бобслее. Экипаж Ростислава Гайтюкевича в первый день был очень даже хорош и бросил вызов сразу трём немецким экипажам — промежуточное третье место. Болеть за российский экипаж можно начиная с 15:15, когда стартует третья попытка.

Фристайл. Мужчины, акробатика. Квалификация

Максим Буров. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Здесь до медалей ещё немного надо подождать, однако всё внимание будет приковано к нашему Максиму Бурову. Главная звезда мировой мужской акробатики попытается забрать своё. Для начала — в квалификации. Посмотрим, сумеет ли главный фаворит стартов подтвердить свой высокий статус. Начало отборочных соревнований — в 14:00.