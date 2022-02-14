Справедливость восторжествовала: Как Валиевой не смогли закрыть дорогу к олимпийскому золоту 15-летняя российская фигуристка одержала очередную для себя, но, возможно, самую важную в жизни победу. 14 февраля, 07:54 Российская фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images

Главная и самая радостная новость дня: Камила Валиева допущена до соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине! Процесс, за которым следили абсолютно все в нашей стране, да и во всём мире. Решение для многих стало неожиданным, но, безусловно, приятным для всех нас. Разбираемся, что сказали в Спортивном арбитражном суде (CAS) и почему там не встали на сторону таких мощных организаций, как МОК, WADA и ISU.

Что решил CAS?

Итак, утром 14 февраля CAS выпустил главный релиз этой Олимпиады. Тот, который все от суда ждали. В нём чёрным по белому было сказано, что Валиеву не будут отстранять от участия в Олимпиаде. Сразу отметим, что в суде не решали вопросы относительно судьбы золотых медалей командного турнира, поэтому здесь остаются вопросы, когда именно будут вручены награды всем призёрам, в том числе и нашим спортсменам. Однако это будет рассмотрено уже в другом деле.

Относительно Валиевой есть несколько важных моментов, на которые обратили внимание и в CAS. Ключевой — срок доставки тестов. Напомним, что всё разбирательство шло (и будет ещё идти) по поводу пробы, взятой 25 декабря во время чемпионата России. Её результаты были обнародованы 8 февраля. Почему в лаборатории Стокгольма так долго тянули — главный вопрос всего этого дела. Это же, к слову, смутило и CAS.

На руку Валиевой сыграл и её возраст — 15 лет. В таком случае спортсменка признаётся "защищённым лицом" и обладает определёнными правами. Сейчас этот фактор помог Камиле, ведь не учесть этот момент в CAS просто не могли. Учли в суде и тот факт, что у Валиевой и всей её команды совсем не было времени для того, чтобы отстоять свои права.

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Отдельно в своём вердикте CAS выделил тот момент, что отстранение Валиевой нанесло бы серьёзный урон самой спортсменке. Не стоит забывать, что именно наша 15-летняя звёздочка — главная фаворитка турнира одиночниц, отлучить её от соревнований — шаг очень серьёзный и непростой. В CAS на него решились. Всё это говорит о том, что Россия одержала, возможно, самую серьёзную свою победу на этих Играх в Пекине.

Безусловно, никто не возместит Валиевой всех тех слёз, нервов и переживаний, через которые она гордо шла все последние дни. Камила не переставала тренироваться, а каждый из нас всё равно верил в то, что суд не станет безжалостно наказывать 15-летнюю девочку, которая вытворяет на льду невероятные вещи и без всякого триметазидина.

В США уже выразили "разочарование"

Впрочем, за делом следили не только в России, но и во всех других странах мира. В особенности в США, ведь именно американцы получат золото, если нашу сборную дисквалифицируют в командном турнире. Разумеется, за океаном ждали только одного решения — отстранения Валиевой. Всё остальное для США — ужас и кошмар, не иначе.

Фото © instagram / kamilavalieva26

В итоге именно в Штатах одними из первых отреагировали на решение CAS дать Валиевой возможность выступать на Играх. В Олимпийском и Паралимпийском комитетах США буквально сразу же заявили, что "разочарованы" решением Спортивного арбитражного суда. Удивлён ли кто-то? Нет. Ибо все последние дни на Западе чего только не писали и не говорили о нашей фигуристке, абсолютно не обращая внимания на то, что речь идёт о совсем ещё юной девочке.

Зато другие организации признают решение CAS, причём делают это с уважением. Так, свою позицию на этот счёт уже высказали в Международном агентстве по тестированию и в Международном союзе конькобежцев (ISU).

— После слушаний Специальной палаты Спортивного арбитражного суда (CAS) в арбитражных процедурах, касающихся фигуристки Камилы Валиевой, Международный союз конькобежцев (ISU) должным образом принял к сведению и будет уважать решение, а именно, что предварительное отстранение Валиевой остаётся отменённым, — говорится в специальном релизе ISU.

Что же до нашей страны, то 14 февраля можно смело объявлять не только Днём всех влюблённых, но и этаким "Днём восторжествовавшей справедливости". Никаким другим образом на это решение CAS отреагировать просто невозможно.

— Это единственное справедливое решение суда из всех возможных. Камила не заслужила всего ужаса, который с ней происходит в последние дни. Её прокаты на Олимпиаде будут феноменальны, там столько внутренней боли. Желаю удачи, пусть всё обойдётся, — заявила Sport24 олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Впрочем, расслабляться ещё рано. В CAS и других организациях ясно дали понять, что разбирательства будут продолжаться дальше. Это значит лишь одно: если Валиева что-то возьмёт в турнире одиночниц, то эту награду, скорее всего, нужно будет ещё отстоять. Понятно, что вопросов остаётся немало, в том числе и к стокгольмской лаборатории.

Теперь слово за Валиевой. Сейчас весь мир будет следить за каждым её движением, пытаться уловить каждый взгляд и под микроскопом рассматривать каждый прыжок россиянки. Тем не менее Валиева теперь станет только сильнее (да-да, ещё сильнее), и на льду мы увидим совсем другую Камилу. Теперь просто невозможно за неё не болеть, ведь на этой Олимпиаде она уже одержала несколько важных побед.

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